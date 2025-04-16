Крупнейшая пустыня Индии густо покрывается растениями

Крупная пустыня Тар показывает рост площади листвы на 38%. До сих пор ученые не понимали, что к этому привело, сообщает Zakon.kz.

Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Cell Reports Sustainability, оценили долю различных факторов в быстром озеленении пустыни Тар. По их мнению, главными стали рост количества осадков, связанный с глобальным потеплением, и ирригация.

Из 14 крупнейших пустынь мира четыре в 2001-2023 годах стали получать заметно больше осадков (Тар, Аравийская, Негев, Гоби).

Фото: Wikimedia Commons

Во всех четырех пустынях, где количество осадков выросло, поверхность листьев тоже увеличилась. Это произошло без заметной зависимости от усилий человека по озеленению.

Только две из озеленяющихся пустынь показали быстрый рост городского населения – Тар и Аравийская.

У озеленения были и антропогенные причины: площадь земель с ирригацией в пустыне за это время увеличилась на 58%. Этот темп существенно отставал от общего прироста сельхозземель здесь. Уровни глубоких грунтовых вод на севере в центральном регионе, где ирригация развивалась быстрее всего, снизились.

Ранее спутники показали, как в Казахстане растет самая молодая пустыня Земли.