#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
516.91
586.33
6.3
Наука и технологии

Крупнейшая пустыня Индии густо покрывается растениями

Песок, пустыня, горизонт, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 06:33 Фото: pixabay
Крупная пустыня Тар показывает рост площади листвы на 38%. До сих пор ученые не понимали, что к этому привело, сообщает Zakon.kz.

Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Cell Reports Sustainability, оценили долю различных факторов в быстром озеленении пустыни Тар. По их мнению, главными стали рост количества осадков, связанный с глобальным потеплением, и ирригация.

Из 14 крупнейших пустынь мира четыре в 2001-2023 годах стали получать заметно больше осадков (Тар, Аравийская, Негев, Гоби).

Фото: Wikimedia Commons

Во всех четырех пустынях, где количество осадков выросло, поверхность листьев тоже увеличилась. Это произошло без заметной зависимости от усилий человека по озеленению.

Только две из озеленяющихся пустынь показали быстрый рост городского населения – Тар и Аравийская.

У озеленения были и антропогенные причины: площадь земель с ирригацией в пустыне за это время увеличилась на 58%. Этот темп существенно отставал от общего прироста сельхозземель здесь. Уровни глубоких грунтовых вод на севере в центральном регионе, где ирригация развивалась быстрее всего, снизились.

Ранее спутники показали, как в Казахстане растет самая молодая пустыня Земли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые рассказали, как спастись от шаровой молнии
Наука и технологии
03:40, 16 апреля 2025
Ученые рассказали, как спастись от шаровой молнии
В Румынии обнаружили крупную коллекцию сокровищ знаменитого племени
Наука и технологии
02:40, 16 апреля 2025
В Румынии обнаружили крупную коллекцию сокровищ знаменитого племени
Google попытается расшифровать язык дельфинов
Наука и технологии
22:13, 15 апреля 2025
Google попытается расшифровать язык дельфинов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: