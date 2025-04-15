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Наука и технологии

В Румынии обнаружили крупную коллекцию сокровищ знаменитого племени

Раскопки, археология, история, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 02:40 Фото: pixabay
Весной 2025 года в коммуне Бряза (уезд Муреш, Румыния) двое любителей истории сделали необычное археологическое открытие, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Arkeonews, с помощью металлоискателя они нашли уникальный клад с сокровищами, связанный с группой фракийских племен – даками.

Фото: Breaza Mures Municipality City Hall

Находка состоит из шести искусно выполненных ювелирных изделий, включая круглый серебряный браслет, украшенный растительными мотивами, фибулы (броши), шейную цепочку с тремя подвесками и пояс из овальных пластин, украшенных солярными (солнечными) мотивами – символами, часто ассоциируемыми с культом солнца и древними верованиями.

Фото: Breaza Mures Municipality City Hall

Общий вес находки составляет около 550 граммов серебра. Украшения могли принадлежать представителю высшего сословия дакийского общества.

Клад поднимает важные научные вопросы, так как это первое археологическое доказательство присутствия даков в районе Бряза, где ранее не обнаружили ни поселений, ни других следов культуры древнего народа.

Ранее ученые восстановили лицо женщины, жившей до Троянской войны.

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Аксинья Титова
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