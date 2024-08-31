Осенью казахстанцы смогут посмотреть на комету, которую видели мамонты

Осенью 2024 года всех любителей астрономии ждет несколько интересных событий, связанных с наблюдением за небесным телами. Самым ярким из них станет пролет кометы Цзыцзиньшань-ATLAS, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aif.ru, комета с Землей не столкнется. Она пройдет на расстоянии 40 миллионов километров от нас.

Цзыцзиньшань-ATLAS является долгопериодической кометой. Она приближается к Солнцу примерно раз в 26 тысяч лет. Это значит, что когда она "заглядывала" к Солнцу в прошлый раз, на Земле еще жили мамонты и шерстистые носороги. Обитали на ней и предки человека кроманьонцы, освоившие обработку камня, но до появления цивилизации было еще очень далеко.

"Комета Цзыцзиньшань-ATLAS получила двойное название потому, что она была обнаружена одновременно двумя командами наблюдателей. Открыта она недавно – 27 февраля 2023 года на телескопе обзора ATLAS в Южной Африке, но 9 января, за полтора месяца до этого, ее обнаружили сотрудники Китайского астероидного обзора, Tsuchinshan", – рассказывает заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета Новосибирского государственного университета Альфия Нестеренко.

Как отмечает эксперт, осенью комета будет видна невооруженным глазом не только ночью, но и днем. При приближении к Солнцу ее хвост станет более протяженным и расцвеченным. Произойдет это в конце сентября – первой половине октября.

После того как космическая гостья пролетит мимо Солнца на расстоянии орбиты Меркурия, ее кома (облако из пыли и газа, окружающее ядро) очень сильно нагреется. Лед начнет испаряться и улетучиваться, унося с собой огромное количество частиц пыли. Так у кометы появится длинный и яркий хвост.

Дневная видимость этого небесного тела окажется максимальной 9 октября – в это время комета расположится зрительно на одной линии между Землей и Солнцем. Правда, это плохо для наблюдений: в лучах Солнца мы слабо различаем что-либо. Поэтому Альфия Нестеренко рекомендует использовать фильтры, отсекающие яркий свет.

В 10-х числах октября комета появится и на вечернем небе. Она будет тускнеть с каждым днем, однако станет подниматься над горизонтом все выше и выше, что удобно для наблюдений. Будет расти и видимый хвост кометы. После 19 октября он, вероятно, станет максимально большим. Его длина в 40 раз превысит размер диска полной Луны.

Астрономы советуют искать комету в южной части неба возле созвездия Змееносца.

Ранее сообщалось, что в NASA отключили телескоп, следящий за кометами и астероидами, летящими к Земле. 15-летняя миссия аппарата подошла к концу.