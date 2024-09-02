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Микропластик нашли ученые в человеческом мозге

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 20:24 Фото: pixabay
Ученые нашли в человеческом мозге следы микропластика. По заявлению экспертов, в данное время мозг человека на 0,5% состоит из него, но в будущем эта цифра вырастет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hill, в 2024 году при аутопсии в мозгах людей в возрасте от 45 до 50 лет были обнаружены пластиковые частицы в концентрации 4,8 тыс. микрограммов на грамм, что составляет около 0,5% от веса ткани. Это на 50% больше, чем было обнаружено в образцах мозга в 2016 году.

"Исследование показало, что в мозге концентрация мелкого пластика выше, чем в печени или почках, а количество пластика во всех органах со временем значительно увеличивается", – говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что на количество микропластика, который проникает в организм, влияют рацион питания и место жительства человека. В то же время они отмечают, что от проникновения микропластика уже не может скрыться ни один человек в мире, поскольку уровень загрязнения им постоянно растет.

Ранее исследователи выяснили, что во всем мире наблюдается нехватка продовольствия.

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