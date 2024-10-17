Ученые доказали, что дельфины вдыхают микропластик – исследование

Ученые впервые нашли доказательства того, что морские млекопитающие могут вдыхать микропластик. Во время нового исследования обнаружили потенциально опасные частицы в органах дыхания дельфинов-афалин у берегов Луизианы и Флориды, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, новое исследование , опубликованное в журнале PLOS One, является первым, изучающим дыхание как возможный путь для китообразных, подвергающихся воздействию микропластика.

Микропластик – это небольшие частицы пластика длиной менее 5 миллиметров.

"Мы обнаружили, что дельфины могут вдыхать микропластик, даже если они живут в сельской местности вдали от высокой человеческой активности. Это показывает, что эти частицы есть везде, независимо от урбанизации и развития человека". Миранда Дзёбак, ученый-эколог и преподаватель общественного здравоохранения в Колледже Чарльстона в Южной Каролине

Микропластик, переносимый по воздуху, был обнаружен по всему миру, даже в Арктике и других отдаленных от деятельности человека местах. Исследователи не знают, как вдыхание микропластика повлияет на дельфинов, но они подозревают, что это может повлиять на здоровье легких этих существ.

Ранее ученые объяснили, куда исчезает пластик в океанах.

