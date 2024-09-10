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Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда

Исследования Антарктиды, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 07:59 Фото: pixabay
Антарктида покрыта ледяным щитом толщиной в несколько миль, но ученые разобрались, всегда ли так было, сообщает Zakon.kz.

По информации Live Science, Антарктида, площадь которой почти в четыре раза превышает площадь США, почти полностью покрыта слоем льда толщиной в несколько миль (км), но Южный полюс не всегда был заморожен.

"Я думаю, большинство людей сказали бы, что 34 млн лет назад в Антарктиде впервые образовался ледяной щит". Эрик Вольф, палеоклиматолог из Кембриджского университета

Он пояснил, что раньше большая часть материка была похожа на сегодняшнюю северную Канаду – тундра и хвойный лес.

Низкие температуры являются ключевым фактором, влияющим на площадь ледяного покрова. Около 50 млн лет назад мир был примерно на 25 градусов по Фаренгейту (14 градусов по Цельсию) теплее, чем сегодня, но температура неуклонно снижалась в течение следующих 16 млн лет.

Тектоника плит также напрямую влияет на уровень углекислого газа. Выветривание горных пород и вулканическая активность являются частью углеродного цикла, поэтому на протяжении тысяч лет геологические процессы могут смещать баланс газов в атмосфере.

Ранее ученые обнаружили уникальные виды грибов в нацпарке Казахстана.

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