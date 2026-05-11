Наука и технологии

Выяснилось, как бы выглядела Антарктида без льда

Антарктида, снег, трава, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 03:59 Фото: magnific
Благодаря новейшим геофизическим разработкам ученые раскрыли скрытую сторону Антарктиды, убрав с нее ледяную маску и показав ландшафт под километрами ледяной тишины, о существовании которого сложно представить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Futura Sciences, Антарктида не всегда была землей, застывшей в холоде. В периоды потепления на протяжении долгой истории Земли это был пышный зеленый ландшафт. Но как бы выглядела эта земля сейчас, если бы весь ее ледниковый покров растаял?

До недавнего времени этот вопрос оставался уделом научной фантастики или диких предположений. Но теперь исследователи вооружены целым арсеналом измерительных инструментов, позволяющих заглянуть под лед Антарктиды.

Используя данные, собранные с помощью радаров, гравиметрии и сейсмических исследований ученые кропотливо составили новую карту коренных пород Антарктиды.

Земля, карта, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 03:59

Фото: Pritchard et al. 2025, Scientific Data

Эта карта, получившая название Bedmap3, была недавно опубликована в журнале Scientific Data группой исследователей из Британской антарктической службы.

Карта Bedmap3 дает потрясающее представление о том, как бы выглядела Антарктида, если бы можно было взмахнуть волшебной палочкой и убрать эти 27 миллионов кубических километров льда.

Под всем этим скрывается богатый и разнообразный ландшафт: вздымающиеся горные хребты, зияющие каньоны и разбросанные острова и архипелаги, скрытые от глаз миллионы лет.

В среднем толщина антарктического ледяного щита составляет около 1948 метров. Если бы растаяла вся эта гигантская ледяная шапка, уровень мирового океана поднялся бы на поразительные 58 метров.

Если внимательно изучить данные, обнаруживается еще один удивительный факт: значительная часть ледяного щита фактически покоится на скальной породе, расположенной ниже уровня моря.

Это может вызвать серьезные изменения в стабильности ледяного щита. В такой топографии "теплые" океанские воды (по полярным меркам) могут просачиваться между скальной породой и льдом, что приводит к ускоренному таянию ледяной шапки.

