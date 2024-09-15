Космические туристы вернулись на Землю
Фото: X/SpaceX
Корабль Crew Dragon c астронавтами миссии Polaris Dawn приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды, сообщает Zakon.kz.
Возвращение астронавтов миссии Polaris Dawn на Землю на борту Dragon можно было наблюдать в прямом эфире в социальных сетях SpaceX.
"Приземление Crew Dragon подтверждено! Добро пожаловать обратно на Землю", – говорится в сообщении SpaceX.
10 сентября компания SpaceX запустила коммерческую миссию Polaris Dawn.
В ходе пятидневной миссии Polaris Dawn впервые в истории в открытый космос вышли два космических туриста – миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис.
Ранее компания на своей странице в Х сообщала, что астронавты совершат самое дальнее путешествие от Земли со времен лунной программы "Аполлон". Пятидневная коммерческая миссия стартовала с Космического центра Кеннеди во Флориде.
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