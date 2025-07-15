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Наука и технологии

Застрявшие на МКС космические туристы вернулись на Землю

Космические туристы вернулись на Землю с МКС, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 03:35 Фото: Instagram/spacex
15 июля спускаемый аппарат Crew Dragon с четверкой астронавтов совершил успешную посадку у побережья Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Ему предстоял 22-часовой полет после 18 дней пребывания на МКС. Спасательные судна выдвинулись на поиски экипажа – и нашли капсулу в океане. Об этом передает компания SpaceX на своей странице в Х.

Космическим туристам пришлось немного подзадержаться на орбите. Возвращение, как и старт экспедиции, несколько раз откладывались. Капсула Grace была запущена с космодрома НАСА на мысе Канаверал во Флориде 25 июня и должна была вернуться спустя две недели.

Полет возглавляла бывшая сотрудница НАСА, а ныне пенсионерка Пегги Уитсон, ставшая частным астронавтом. Для нее визит на станцию стал уже пятым. Компанию ей составили:

  • 39-летний Шубханшу Шукла из Индии;
  • 41-летний Славуш Узнаньски-Вишневски из Польши;
  • 33-летний Тибор Капу из Венгрии.

Они вернулись с образцами, полученными в результате более чем 60 экспериментов в условиях микрогравитации, проведенных на МКС, которые будут переданы в лаборатории для окончательного анализа. Компания показала видео с раскрытием четырех парашютов.

6 июля на МКС прибыл грузовой корабль "Прогресс МС-31".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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