Застрявшие на МКС космические туристы вернулись на Землю
Ему предстоял 22-часовой полет после 18 дней пребывания на МКС. Спасательные судна выдвинулись на поиски экипажа – и нашли капсулу в океане. Об этом передает компания SpaceX на своей странице в Х.
Космическим туристам пришлось немного подзадержаться на орбите. Возвращение, как и старт экспедиции, несколько раз откладывались. Капсула Grace была запущена с космодрома НАСА на мысе Канаверал во Флориде 25 июня и должна была вернуться спустя две недели.
Полет возглавляла бывшая сотрудница НАСА, а ныне пенсионерка Пегги Уитсон, ставшая частным астронавтом. Для нее визит на станцию стал уже пятым. Компанию ей составили:
- 39-летний Шубханшу Шукла из Индии;
- 41-летний Славуш Узнаньски-Вишневски из Польши;
- 33-летний Тибор Капу из Венгрии.
Они вернулись с образцами, полученными в результате более чем 60 экспериментов в условиях микрогравитации, проведенных на МКС, которые будут переданы в лаборатории для окончательного анализа. Компания показала видео с раскрытием четырех парашютов.
6 июля на МКС прибыл грузовой корабль "Прогресс МС-31".