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Космический корабль НАСА изучит спутник Юпитера на наличие жизни

Космический корабль НАСА изучит спутник Юпитера на наличие жизни, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 02:40 Фото: pixabay
НАСА готовится запустить космический аппарат к спутнику Юпитера Европе, который считается одним из самых перспективных мест в нашей Солнечной системе для поиска жизни за пределами Земли, чтобы выяснить, пригоден ли для жизни этот покрытый льдом мир, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, ученые предполагают, что на территории спутника находится огромный подземный океан. Как показали предыдущие наблюдения, он находится под ледяным панцирем Европы.

Роботизированный космический аппарат Europa Clipper на солнечных батареях будет запущен на ракете SpaceX Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, неся на борту девять научных приборов.

Пройдя 2,9 млрд км в путешествии, которое продлится около 5,5 лет, Europa Clipper должен выйти на орбиту вокруг Юпитера в 2030 году.

После задержки, вызванной ураганом "Милтон", НАСА установило предварительное время запуска на 12:06 по восточному времени 14 октября.

Ранее сообщалось, что SpaceX совершила историческую посадку самой мощной ракеты в мире.

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