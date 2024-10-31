"Звезда зомби" вспыхнула впервые за 80 лет на Хэллоуин

По данным НАСА, 31 октября мог произойти редкий взрыв новой звезды "Blaze Star". По мнению экспертов по космосу, в ночь на Хэллоуин она могла "восстать из мертвых", сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, по данным НАСА, ожидается, что 31 октября произошел мощный взрыв звезды T Coronae Borealis, также известной как "Пылающая звезда", который впервые за 80 лет осветил давно потухшую двойную звездную систему.

Пылающая звезда превратилась в белого карлика, что происходит, когда звезды исчерпывают свое ядерное топливо.

"По сути, это мертвая звезда", – сказал астрофизик НАСА Пади Бойд.

По данным НАСА, мертвая звезда имеет массу, сопоставимую с массой земного солнца. В отличие от этого, земное солнце постоянно сжигает такие элементы, как водород и гелий, сказал Бойд.

Blaze Star является частью двойной системы; у нее есть звезда-компаньон – красная гигантская звезда, – материал которой она "пожирает", сказал Бойд. По данным NASA, такой материал, как водород, переносится сильным гравитационным притяжением.

With the possible nova eruption of T Coronae Borealis in the coming months, skywatchers are at the edge of their seats! Scientists are ready to observe it with space- and ground-based telescopes to learn more about this recurring cosmic phenomenon. https://t.co/jlo4loldUo pic.twitter.com/I1c6RUhwVF — NASA Universe (@NASAUniverse) June 7, 2024

По данным НАСА, первое зарегистрированное наблюдение Пылающей звезды произошло осенью 1217 года, когда немецкий священник и летописец Бурхард фон Урсперг наблюдал "слабую звезду, которая некоторое время сияла ярким светом".

По данным Агентства космических исследований, последний раз его видели с Земли в 1946 году.

По словам Бойда, трудно предсказать, когда произойдет вспышка новой звезды – процесс, при котором звезда внезапно и резко увеличивает свою яркость.

Ранее сообщалось, что комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем.

