"Звезда зомби" вспыхнула впервые за 80 лет на Хэллоуин

По информации ABC News, по данным НАСА, ожидается, что 31 октября произошел мощный взрыв звезды T Coronae Borealis, также известной как "Пылающая звезда", который впервые за 80 лет осветил давно потухшую двойную звездную систему.

Пылающая звезда превратилась в белого карлика, что происходит, когда звезды исчерпывают свое ядерное топливо.

По данным НАСА, мертвая звезда имеет массу, сопоставимую с массой земного солнца. В отличие от этого, земное солнце постоянно сжигает такие элементы, как водород и гелий, сказал Бойд.

Blaze Star является частью двойной системы; у нее есть звезда-компаньон – красная гигантская звезда, – материал которой она "пожирает", сказал Бойд. По данным NASA, такой материал, как водород, переносится сильным гравитационным притяжением.

With the possible nova eruption of T Coronae Borealis in the coming months, skywatchers are at the edge of their seats! Scientists are ready to observe it with space- and ground-based telescopes to learn more about this recurring cosmic phenomenon. https://t.co/jlo4loldUo pic.twitter.com/I1c6RUhwVF