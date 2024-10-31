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"Звезда зомби" вспыхнула впервые за 80 лет на Хэллоуин

&quot;Звезда зомби&quot; вспыхнула впервые за 80 лет на Хэллоуин, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 03:59 Фото: NASA/Центр космических полетов имени Годдарда
По данным НАСА, 31 октября мог произойти редкий взрыв новой звезды "Blaze Star". По мнению экспертов по космосу, в ночь на Хэллоуин она могла "восстать из мертвых", сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, по данным НАСА, ожидается, что 31 октября произошел мощный взрыв звезды T Coronae Borealis, также известной как "Пылающая звезда", который впервые за 80 лет осветил давно потухшую двойную звездную систему.

Пылающая звезда превратилась в белого карлика, что происходит, когда звезды исчерпывают свое ядерное топливо.

"По сути, это мертвая звезда", – сказал астрофизик НАСА Пади Бойд.

По данным НАСА, мертвая звезда имеет массу, сопоставимую с массой земного солнца. В отличие от этого, земное солнце постоянно сжигает такие элементы, как водород и гелий, сказал Бойд.

Blaze Star является частью двойной системы; у нее есть звезда-компаньон – красная гигантская звезда, – материал которой она "пожирает", сказал Бойд. По данным NASA, такой материал, как водород, переносится сильным гравитационным притяжением.

По данным НАСА, первое зарегистрированное наблюдение Пылающей звезды произошло осенью 1217 года, когда немецкий священник и летописец Бурхард фон Урсперг наблюдал "слабую звезду, которая некоторое время сияла ярким светом".

По данным Агентства космических исследований, последний раз его видели с Земли в 1946 году.

По словам Бойда, трудно предсказать, когда произойдет вспышка новой звезды – процесс, при котором звезда внезапно и резко увеличивает свою яркость.

Ранее сообщалось, что комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем.

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