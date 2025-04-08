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Наука и технологии

Современные рептилии через 200 лет могут стать новыми "динозаврами" – эксперты

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 00:12 Фото: pixabay
В Новой Зеландии ученые заявили, что к 2200 году земные рептилии станут гигантскими – вес некоторых видов может превысить 100 кг. Даже самые мелкие из них, такие как игуаны, могут увеличиться до размеров крупных собак, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Global Ecology and Conservation, причиной такого "скачка" служат эволюционные изменения. По словам экспертов, у большинства рептилий (крокодилов, варанов) нет природных врагов, а значит, ничто не мешает им становиться все крупнее. Раньше, в эпоху динозавров, пресмыкающиеся были намного меньше – многие по размерам не отличались от обычных ящериц. Однако за миллионы лет их габариты существенно увеличились.

"Рептилии стабильно растут с эпохи динозавров – от миниатюрных ящериц до современных крокодилов и черепах", – отмечают исследователи.

Издание отмечает, что факт того, что мелкие виды вырастали быстрее изначально крупных подтверждают палеонтологические находки.

По мнению специалистов, через 175 лет крупные вараны увеличатся в весе до 250 кг вместо 70, а пятикилограммовые игуаны обретут габариты крупных собак и вес до 50 кг.

Ранее ученые обнаружили "вывернутое наизнанку" чудовище, жившее до динозавров.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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