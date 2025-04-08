Современные рептилии через 200 лет могут стать новыми "динозаврами" – эксперты
Как пишет Global Ecology and Conservation, причиной такого "скачка" служат эволюционные изменения. По словам экспертов, у большинства рептилий (крокодилов, варанов) нет природных врагов, а значит, ничто не мешает им становиться все крупнее. Раньше, в эпоху динозавров, пресмыкающиеся были намного меньше – многие по размерам не отличались от обычных ящериц. Однако за миллионы лет их габариты существенно увеличились.
"Рептилии стабильно растут с эпохи динозавров – от миниатюрных ящериц до современных крокодилов и черепах", – отмечают исследователи.
Издание отмечает, что факт того, что мелкие виды вырастали быстрее изначально крупных подтверждают палеонтологические находки.
По мнению специалистов, через 175 лет крупные вараны увеличатся в весе до 250 кг вместо 70, а пятикилограммовые игуаны обретут габариты крупных собак и вес до 50 кг.
Ранее ученые обнаружили "вывернутое наизнанку" чудовище, жившее до динозавров.