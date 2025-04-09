Шокирующие последствия исчезновения Аральского моря обнаружили ученые

Исследователи подсчитали, что с 2016 по 2020 годы дно высохшего Аральского моря поднялось в среднем на 7 мм в год.

Как указывается в опубликованной в журнале Nature Geoscience статье, неустойчивое орошение и засуха почти полностью лишили Аральское море воды, вызвав изменения, простирающиеся вплоть до верхней мантии Земли – слоя, расположенного под земной корой. Это, по мнению ученых, может быть самым глубоким зарегистрированным примером влияния человеческой деятельности на твердую внутреннюю часть планеты.

"Сделать что-то, что повлияет на [верхнюю мантию], – это просто... вау. Это показывает, насколько мы сильны в изменении окружающей среды", – приводит комментарий геофизика Сильвена Барбо из Южно-Калифорнийского университета НаукаТВ.

Аральское море в Казахстане и Узбекистане когда-то было одним из крупнейших озер мира, простиравшимся почти на 70 000 квадратных километров. Но ирригационные программы, начавшиеся в 1960-х годах, а также засухи, опустошили водоем. К 2018 году он сократился почти на 90% и потерял около 1000 кубических километров воды.

Ван Тэн из Пекинского университета в Китае заинтересовался Аралом после прочтения книги о последствиях этой экологической катастрофы для поверхности Земли.

"Я понял, что такое огромное изменение массы должно вызвать реакцию глубоких слоев Земли", – пояснил он.

Он и его коллеги, включая Барбо, использовали спутниковые измерения для отслеживания небольших изменений высоты дна бывшего моря. Обнаружилось, что хотя большая часть воды исчезла десятилетия назад, поверхность продолжает подниматься.

Ученые использовали модель коры и мантии под Аральским морем, чтобы проверить, какие изменения на глубине могут объяснить наблюдаемый подъем.

"Мы обнаружили, что наблюдения полностью согласуются с глубокой реакцией на это изменение", – отметил Барбо.

Согласно их модели, когда вес воды исчез, сначала отреагировала более мелкая кора, выпрямляясь. Это спровоцировало реакцию на глубине до 190 километров под поверхностью, где вязкие породы верхней мантии начали заполнять образовавшуюся пустоту.

"Выпрямление создает пространство, и породы стремятся заполнить его", – пояснил Барбо.

Эта замедленная реакция астеносферы – горячего и неустойчивого слоя мантии – объясняет, почему подъем продолжается даже спустя десятилетия после исчезновения воды.

Профессор Роланд Бюргманн из Калифорнийского университета в Беркли отметил, что известны факты подъема верхней мантии и после других крупных изменений массы на поверхности – таких как наступление и отступление ледников. Но реакция на осушение Аральского моря, по его словам, вполне может быть самым глубоким примером антропогенного изменения внутренностей Земли.

По мнению Бюргманна, демонстрации масштабов человеческой деятельности – подъем под Аральским морем дает уникальную возможность оценить небольшие различия в вязкости мантии, особенно под континентальной частью.

А геофизик Манучехр Ширзаи из Виргинского технологического института заявил, что и ранее наблюдались и антропогенные подъемы мантии – из-за заполнения крупных водохранилищ или откачки грунтовых вод. Однако масштабы Аральского моря означают, что последствия его осушения, вероятно, проникают глубже.

Ранее Европейское космическое агентство (ESA) показало новый снимок Аральского, сделанный спутником Sentinel-2.