Есть ли шансы найти жизнь в океане на спутнике Сатурна Титане

Астрофизики и биологи из США, Канады, Великобритании и других стран оценили, какие формы жизни и в каком количестве могли бы существовать на Титане – крупнейшем спутнике Сатурна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Planetary Science Journal, ученые считаю, что в скрытом под слоем льда толщиной в сотни километров океане Титана теоретически могут обитать микроорганизмы, но весом как небольшая собака. Получается, что на весь океан пришлось бы менее одной бактериальной клетки на литр воды.

Отмечается, что эксперты проанализировали доступность органических молекул, в частности глицина – простейшей аминокислоты, которая встречается по всей Солнечной системе.

По данным издания, специалисты смоделировали, как поверхностные органические соединения могут попадать в океан через трещины во льду или в результате ударов метеоритов. Оказалось, что даже при обилии органики на поверхности Титана ее перенос в глубины крайне ограничен, что делает потенциальную биосферу очень скудной.

"Интуитивно кажется, что Титан – идеальное место для жизни из-за обилия органических веществ. Но наша модель показывает, что большая часть этих соединений недоступна для гипотетических микроорганизмов. Если жизнь там и есть, она существует в виде редких, изолированных колоний", – пояснил ведущий автор исследования Антонин Аффхолдер из Университета Альберты.

Согласно выводу экспертов, гипотетические титановые микробы могли бы выживать за счет ферментации – процесса, не требующего кислорода и известного на Земле с древнейших времен. Однако даже в этом случае их количество оставалось бы ничтожным.

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