Впервые житель Китая отправил свои стволовые клетки для лечения пациента в Казахстане

Донорские стволовые клетки из Китая впервые предоставили пациенту в Казахстане для лечебных целей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Синьхуа, студент из провинции Аньхой стал первым в Китае донором, чьи стволовые клетки транспортировали в Казахстан для оказания помощи пациенту.

Молодой человек был зарегистрирован в Китайской программе донорства клеток костного мозга. В апреле 2025 года его пригласили в общество Красного Креста города Хуайнань в связи с тем, что он прошел типирование костного мозга. Ему сообщили, что он подойдет по типу пациенту в Казахстане.

Процесс забора донорских стволовых клеток прошел 10 июня в Первой больнице при Китайском научно-технологическом университете. Процедура продлилась порядка трех часов, после чего пакет с гематопоэтическими стволовыми клетками молодого китайца был доставлен в Казахстан.

В записке, отправленной вместе с "посылкой", студент написал:

"Восход Солнца каждого дня несет в себе новую надежду, и это дар жизни. Я желаю вам счастья на этом краю земли и с нетерпением жду того дня, когда, поправившись, вы сможете свободно путешествовать по бескрайним степям Казахстана и отправиться в свой долгий и прекрасный жизненный путь".

Редакция Zakon.kz обратилась в Минздрав РК, чтобы узнать подробности этого случая.

Отметим, что сегодня, 13 июня, в Акорде чествовали представителей казахстанской медицины в связи с профессиональным праздником.