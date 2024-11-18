Последствия ковида, с которыми мы живем по сей день – исследование

Всемирный банк сравнил пандемию коронавируса с эпидемией испанки в 1918 году и даже со Второй мировой войной. Исходя из этого эксперты выявили последствия ковида, с которыми человечество сталкивается до сих пор, сообщает Zakon.kz.

1. Длинный ковид

У 6–7% переболевших коронавирусом он может стать хроническим. При этом проявляться будет у каждого по-разному: всего описано уже более 200 симптомов.

2. Страх перед простудой

Коронавирус в каком-то смысле сравним с ОРВИ. Мало кто задумывается, но простуда – один из самых страшных врагов мировой экономики. 12% всех затрат на так называемое экономическое бремя болезней в США приходится именно на простуду. Потому что человек выпадает из работы на семь дней, ему нужно снимать симптомы и лечить осложнения.



3. Споры о вакцинах

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2023 году присудили за разработку технологии, которая стала базой для большинства вакцин от коронавируса. Наша наука развита настолько, что мы смогли создать эффективные препараты за несколько месяцев – раньше такого не было никогда. При этом многие до сих пор боятся ввести себе препарат и предпочитают рисковать.

4. Городские легенды и другие страшилки

Коронавирус до сих пор держит в страхе многих из нас: кого-то из-за воспоминаний об одиночестве, кого-то из-за закрытых границ, кого-то из-за потери близких. И хотя с тех пор появились лекарства и грамотные протоколы лечения, человечество еще переживает последствия ковида.

Ранее британский врач, недовольный своим наследством, пытался убить бойфренда своей матери, введя ему поддельную вакцину от COVID-19.

