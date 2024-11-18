Последствия ковида, с которыми мы живем по сей день – исследование
1. Длинный ковид
У 6–7% переболевших коронавирусом он может стать хроническим. При этом проявляться будет у каждого по-разному: всего описано уже более 200 симптомов.
2. Страх перед простудой
Коронавирус в каком-то смысле сравним с ОРВИ. Мало кто задумывается, но простуда – один из самых страшных врагов мировой экономики. 12% всех затрат на так называемое экономическое бремя болезней в США приходится именно на простуду. Потому что человек выпадает из работы на семь дней, ему нужно снимать симптомы и лечить осложнения.
3. Споры о вакцинах
Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2023 году присудили за разработку технологии, которая стала базой для большинства вакцин от коронавируса. Наша наука развита настолько, что мы смогли создать эффективные препараты за несколько месяцев – раньше такого не было никогда. При этом многие до сих пор боятся ввести себе препарат и предпочитают рисковать.
4. Городские легенды и другие страшилки
Коронавирус до сих пор держит в страхе многих из нас: кого-то из-за воспоминаний об одиночестве, кого-то из-за закрытых границ, кого-то из-за потери близких. И хотя с тех пор появились лекарства и грамотные протоколы лечения, человечество еще переживает последствия ковида.
Ранее британский врач, недовольный своим наследством, пытался убить бойфренда своей матери, введя ему поддельную вакцину от COVID-19.