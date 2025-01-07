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Наука и технологии

Исследователи назвали страны, которые переживут последствия ядерной войны

Исследователи назвали страны, которые переживут последствия ядерной войны, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 02:59 Фото: pixabay
Новозеландские исследователи смоделировали последствия вероятной ядерной войны и пришли к интересному выводу, сообщает Zakon.kz.

Результаты моделирования представили в научном журнале Risk Analysis. Ученые подсчитали, что в случае подобного события в атмосфере планеты окажется 150 тераграммов сажи.

Это приведет к ядерной зиме и снизит производство сельхозпродукции в течение нескольких лет на 80%, причем в Северном полушарии – примерно на 100%.

Сотрудники Университета Отаго заключили, что даже в этом случае останутся пять государств, которые смогут пережить последствия конфликта, в том числе дефицит продовольствия и массовый голод.

Среди них – государства, расположенные на островах или полуостровных территориях, такие как Исландия, Новая Зеландия, Австралия, Соломоновы Острова и Вануату.

Жители этих стран выживут, поскольку смогут вести нормальное аграрное хозяйство в условиях меньшего количества солнечного света.

Ранее ученые спрогнозировали, что Африка может расколоться на две части из-за разлома.

Аксинья Титова
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