Исследователи назвали страны, которые переживут последствия ядерной войны

Новозеландские исследователи смоделировали последствия вероятной ядерной войны и пришли к интересному выводу, сообщает Zakon.kz.

Результаты моделирования представили в научном журнале Risk Analysis. Ученые подсчитали, что в случае подобного события в атмосфере планеты окажется 150 тераграммов сажи.

Это приведет к ядерной зиме и снизит производство сельхозпродукции в течение нескольких лет на 80%, причем в Северном полушарии – примерно на 100%.

Сотрудники Университета Отаго заключили, что даже в этом случае останутся пять государств, которые смогут пережить последствия конфликта, в том числе дефицит продовольствия и массовый голод.

Среди них – государства, расположенные на островах или полуостровных территориях, такие как Исландия, Новая Зеландия, Австралия, Соломоновы Острова и Вануату.

Жители этих стран выживут, поскольку смогут вести нормальное аграрное хозяйство в условиях меньшего количества солнечного света.

Ранее ученые спрогнозировали, что Африка может расколоться на две части из-за разлома.