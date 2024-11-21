Новый способ измерения времени предложили ученые

Российские ученые в составе международной научной группы разработали концепцию "локального времени", позволяющую описывать его течение в различных физических системах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает доцент кафедры "Высшая математика" Донского государственного технического университета (ДГТУ) Надежда Красий, время само по себе неопределимо.

Человек может ощутить и измерить только его течение.

По ее словам, первоначальное представление о времени могло возникнуть у предков человека около трех миллионов лет назад в процессе наблюдения за регулярной сменой дня и ночи.

Теория исследователей Донского государственного технического университета и Лиссабонского университета NOVA (Португалия) размещена на сайте Foundations.

Согласно ей, время представляет собой некий самостоятельный поток, который меняется по собственным законам и движется по зависящей от них траектории. А значит его течение может ускоряться, замедляться и даже меняться в зависимости от условий.

Надежда Красий подчеркивает, что любой процесс, подлежащий исследованию за определенный период, является по сути объединением непосредственно изучаемого процесса и сопутствующего временного потока.

"При этом понятие времени для этого процесса не совпадает с астрономическим и зависит исключительно от его протекания и происходящих в нем изменений". Надежда Красий

Ученые также уточнили, что ходе исследования использовали методы из различных областей математики: геометрии кривых, римановой геометрии, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и случайных процессов.

Судя по экспериментам, в ряде математических моделей можно ввести строгое количественное понятие "локального времени", которое отражает порядок следования событий.

Это время определяется на основе упорядоченного набора измерений различных величин, проведенных в один и тот же момент.

Таким образом, сказано в заключении, математическое определение "локального времени" позволяет не только описывать свойства наблюдаемых явлений, но и, возможно, предсказывать их развитие.

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