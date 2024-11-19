Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 10:54 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства 19 ноября 2024 года высказался о переводе времени в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что 19 января 2024 года правительство приняло решение о применении 5-го часового пояса на территории страны. Соответствующие изменения были внесены в постановление "О порядке исчисления времени".

"Это решение принято с учетом многочисленных обращений граждан Костанайской и Кызылординской областей, которые в течение нескольких лет поднимали этот вопрос. При принятии решения были использованы научно обоснованные доводы, отраженные в отчете специально созданной Межведомственной рабочей группы по порядку исчисления времени, в которую вошли депутаты Парламента, представители государственных и местных органов, ученые, эксперты, институты и общественные объединения в составе 60 человек", – отметил министр.

Он добавил, что Международный альянс сторонников природного времени (IANT) дал положительное заключение на решение правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением для населения.

"История формирования системы исчисления времени в Казахстане показывает, что опережающий прежний часовой пояс UTC+6 был впервые введен в 1930-1931 годах путем использования декретного, то есть "приказного" времени ("поясное время плюс один час"). Несмотря на то, что большая часть территорий фактически находится в 5-м часовом поясе. В целом, в советский период в Казахстане в приказном порядке восемь раз менялся естественный часовой пояс в интересах командно-плановой экономики. В итоге в Казахстане мы проживали в несоответствующих природному циклу часовых поясах", – указал Шаккалиев.

Таким образом, по его словам, UTC+5 не является новым поясом для нашей страны, а является возвратом к исторически оправданному времени. Данный пояс охватывает долготу от 67,5 до 82,5 градусов, включая города Астана, Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Павлодар, куда подпадают более 76 % населения страны, или более 15 млн человек.

"Отдельные лица, не обладающие специальными познаниями, продвигают в социальных сетях негативное мнение, аргументируя якобы удобствами для своих повседневных нужд. При этом, не понимая долгосрочные негативные последствия для экономики и здоровья граждан, создавая отдельные гипотезы и домыслы. Рабочей группой по рассмотрению петиции дополнительно изучены все бытовые аргументы и не установлены причинно-следственные связи, негативно влияющие на здоровье и экономику. Таким образом, принятое решение об изменении часового пояса является научно обоснованным и экономически целесообразным", – резюмировал глава Минторговли.

Отмечается, что в результате рассмотрения петиции были даны четкие рекомендации, направленные на создание условий максимальной адаптации к стандартному часовому поясу.

Премьер-министр отметил, что министр торговли и интеграции привел все исчерпывающие аргументы в пользу действующего часового пояса.

"Правительство поддерживает это решение. Пятый часовой пояс географически охватывает большую часть территории страны. Поручаю министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года. 13 ноября 2024 года министр культуры и информации Аида Балаева ответила на жалобы казахстанцев по поводу перевода времени. По их словам, стало рано темнеть и им страшно за своих детей.

12 ноября в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что переход на единый часовой пояс не привел к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 10:54
Кому принадлежит идея о смене часового пояса в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 10:54

Показатели здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса отслеживает Министерство здравоохранения Казахстана.

Читайте также

Арман Шаккалиев, государственный служащий, Казахстан
Шаккалиев о смене часов: Мы дали детям возможность выспаться
Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара
Повысить стоимость школьного питания поручил Бектенов
Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара
В Казахстане хотят внедрить новый стандарт питания в школах
Мадина Мамырханова
МТИ РК Правительство РК Казахстан Арман Шаккалиев Смена часового пояса 2024 год Часы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Королевская семья Саудовской Аравии, состояние
Названа семья, чье состояние в четыре раза больше Маска и Гейтса вместе взятых
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: