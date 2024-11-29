Ученые нашли планету-младенца

Исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл открыли новую планету возрастом 3 млн лет. По меркам Вселенной это ничтожно мало. К примеру, Земле потребовалось 10-20 млн лет, чтобы сформироваться, сообщает Zakon.kz.

Ведущий автор исследования Мэдисон Барбер с кафедры физики и астрономии подчеркивает, что по человеческим меркам ее возраст соответствует двухнедельному младенцу.

Также, как отмечено на сайте вуза, открытие экзопланеты IRAS 04125+2902 b (также известна, как TIDYE-1b) бросает вызов устоявшимся теориям о времени формирования планет.

Some 520 light-years away in the constellation Taurus, lies a most unusual planet orbiting a not yet fully-fledged star. Thrillingly dubbed IRAS 04125+2902 b, the planet is not unusual for its size, but for its age and strange environment. At just 3 million years old, it is the… pic.twitter.com/Bb7CvDaSVf — Δ Delta Space (@DeltaSpaceNews) November 21, 2024

Исследователи отмечают, что TIDYE-1b является самой молодой из известных на сегодняшний день транзитных планет (планеты, проходящие по диску звезды). Ряд характеристик делает ее возможной предшественницей суперземель.

Ранее исследователи NASA обнаружили заброшенную военную базу США, погребенную под ледяным щитом Гренландии. В лагере могут быть захороненные радиоактивные и химические отходы.

