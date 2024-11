Ученые нашли планету-младенца

Ведущий автор исследования Мэдисон Барбер с кафедры физики и астрономии подчеркивает, что по человеческим меркам ее возраст соответствует двухнедельному младенцу.

Также, как отмечено на сайте вуза, открытие экзопланеты IRAS 04125+2902 b (также известна, как TIDYE-1b) бросает вызов устоявшимся теориям о времени формирования планет.

Some 520 light-years away in the constellation Taurus, lies a most unusual planet orbiting a not yet fully-fledged star. Thrillingly dubbed IRAS 04125+2902 b, the planet is not unusual for its size, but for its age and strange environment. At just 3 million years old, it is the… pic.twitter.com/Bb7CvDaSVf