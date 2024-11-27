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Под толщей льда Гренландии обнаружен секретный военный город

В Гренландии нашли секретный военный город на глубине 30 метров, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 14:16 Фото: pixabay
Исследователи NASA случайно обнаружили заброшенную военную базу США, погребенную под ледяным щитом Гренландии. В лагере могут быть захороненные радиоактивные и химические отходы, сообщает Zakon.kz.

По информации ученых, в апреле 2024 года самолет, оснащенный специальным радаром, патрулировал снежные просторы северной Гренландии, находясь в 240 километрах от космической базы Питуффик.

В определенный момент радар зафиксировал аномалию на глубине 30 м под ледяным покровом. Как позже выяснилось, это был "Лагерь века" (Camp Century), известный как "город подо льдом".

Военную базу, как отмечено на портале NASA Earth Observatory, построили инженеры в 1959 году. Тогда предполагалось, что она и другие арктические города смогут выдержать даже ядерный удар. В 1967 году база закрылась, и за долгие годы ее полностью занесло снегом и льдом.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление, о котором в последние годы все чаще говорят ученые, наиболее заметно в Арктике. К примеру, исследователи, сопоставив снимки из космоса, отметили полное исчезновение ледяного образования, которое недавно являлось мысом, а затем стало островом.

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Интересное Арктика США 2024 год Ученые Фотографии
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