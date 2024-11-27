Под толщей льда Гренландии обнаружен секретный военный город

Исследователи NASA случайно обнаружили заброшенную военную базу США, погребенную под ледяным щитом Гренландии. В лагере могут быть захороненные радиоактивные и химические отходы, сообщает Zakon.kz.

По информации ученых, в апреле 2024 года самолет, оснащенный специальным радаром, патрулировал снежные просторы северной Гренландии, находясь в 240 километрах от космической базы Питуффик.

В определенный момент радар зафиксировал аномалию на глубине 30 м под ледяным покровом. Как позже выяснилось, это был "Лагерь века" (Camp Century), известный как "город подо льдом".

There’s a camp under the ice! 🤯



A new radar image captured by @NASAJPL scientists during UAVSAR instrument tests reveals structural elements of Camp Century, an abandoned U.S. military base that is now buried within the Greenland Ice Sheet. https://t.co/mksKUpXA59 pic.twitter.com/NZszT5PFlI — NASA Earth (@NASAEarth) November 26, 2024

Военную базу, как отмечено на портале NASA Earth Observatory, построили инженеры в 1959 году. Тогда предполагалось, что она и другие арктические города смогут выдержать даже ядерный удар. В 1967 году база закрылась, и за долгие годы ее полностью занесло снегом и льдом.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление, о котором в последние годы все чаще говорят ученые, наиболее заметно в Арктике. К примеру, исследователи, сопоставив снимки из космоса, отметили полное исчезновение ледяного образования, которое недавно являлось мысом, а затем стало островом.