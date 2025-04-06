Первого в мире киберконя изобрели японцы: он может выдерживать взрослого всадника

Японская компания Kawasaki представила первого в мире роботизированного коня. Он может скакать по бездорожью и везти на спине взрослого всадника, сообщает Zakon.kz.

Новый вид транспорта работает на водородном двигателе, а перемещается с помощью искусственного интеллекта, говорится в релизе на сайте компании.

Получившийся киберконь Corleo стал чем-то вроде квадроцикла с четырьмя ногами, который способен преодолевать любые препятствия. Его возможности продемонстрировали на выставке Osaka Kansai Expo.

"Corleo оснащен 150-кубовым водородным двигателем для выработки электроэнергии, которая питает приводы каждой из четырех ног коня. Управление обеспечивается бортовым компьютером с искусственным интеллектом, который анализирует положение в пространстве, чтобы гарантировать балансировку и безопасность пользователя", – пояснили разработчики.

Киберконь может перемещаться по любому ландшафту, включая горные и заснеженные участки. Он оснащен уникальными копытами, адаптирующимися к различным поверхностям, и приборной панелью, которая отображает уровень водорода, маршрут и другие параметры. Для ночной езды устройство использует проекцию дорожных маркеров, обеспечивая оптимальное движение.

Kawasaki just dropped a game-changer at the Osaka Kansai Expo: meet CORLEO, a four-legged, hydrogen-powered beast redefining personal mobility. pic.twitter.com/h0pxemsplJ — Massimo (@Rainmaker1973) April 5, 2025

Задние ноги Corleo могут двигаться независимо от передних, что позволяет поглощать удары и сохранять стабильность при ходьбе или беге. Пользователь управляет транспортным средством с помощью смещения веса, а длина стремени регулируется для удобства.

В Kawasaki планируют начать производство подобных транспортных средств лишь к 2050 году. Цена коммерческой версии пока не раскрывается.

Ранее в Индии показали роботов-собак, которые впервые принимали участие в военном параде страны.