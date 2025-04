Первого в мире киберконя изобрели японцы: он может выдерживать взрослого всадника

Новый вид транспорта работает на водородном двигателе, а перемещается с помощью искусственного интеллекта, говорится в релизе на сайте компании.

Получившийся киберконь Corleo стал чем-то вроде квадроцикла с четырьмя ногами, который способен преодолевать любые препятствия. Его возможности продемонстрировали на выставке Osaka Kansai Expo.

Киберконь может перемещаться по любому ландшафту, включая горные и заснеженные участки. Он оснащен уникальными копытами, адаптирующимися к различным поверхностям, и приборной панелью, которая отображает уровень водорода, маршрут и другие параметры. Для ночной езды устройство использует проекцию дорожных маркеров, обеспечивая оптимальное движение.

Kawasaki just dropped a game-changer at the Osaka Kansai Expo: meet CORLEO, a four-legged, hydrogen-powered beast redefining personal mobility. pic.twitter.com/h0pxemsplJ