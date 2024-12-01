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Китай сообщил, когда доставит образцы марсианского грунта на Землю

Китай сообщил, когда доставит образцы марсианского грунта на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 08:56 Фото: pixabay
По данным лаборатории исследования дальнего космоса, во время миссии "Тяньвэнь-3" китайские специалисты собираются взять пробы марсианского грунта и вернуть их на Землю приблизительно в 2031 году, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники лаборатории, включая главного ученого миссии Хоу Цзэнцяня и главного конструктора Лю Цзичжуна, изложили свою стратегию в краткой статье, опубликованной в ноябрьском выпуске журнала National Science Review.

КНР планирует осуществить миссию "Тяньвэнь-3" посредством двух запусков примерно в 2028 году. Цель миссии – сесть на поверхность Красной планеты, собрать образцы в месте посадки и вернуть их во время одной комплексной операции. Но главной научной целью ученых станет поиск признаков жизни на Красной планете.

Они предложили 86 потенциальных мест посадки, в основном сосредоточенных в регионе Равнины Хриса и регионе Равнины Утопия, которые охватывают разнообразные геологические среды. В древности они могли быть береговыми линиями и дельтами рек, а также озерами, что могло обеспечить благоприятные условия для возникновения и существования там жизни.

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