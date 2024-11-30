Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Австралиец нашел в парке золотой самородок, который оказался редким метеоритом

метеорит , фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 13:22 Фото: Wits University
В 2015 году житель Австралии Дэвид Холл обнаружил золотой самородок во время поиска металлов с детектором в районе Мэрисборо неподалеку от Мельбурна, сообщает Zakon.kz.

"Золото" оказалось редким метеоритом возрастом 4,6 миллиарда лет. И его стоимость, по оценкам ученых, гораздо выше драгоценного металла.

Результатами исследования находки поделились в журнале Proceedings of the Royal Society of Victoria.

По словам геолога Дермота Генри, небесный камень имеет необычную форму. Его поверхность обладает скульптурными углублениями, характерными для объектов, проходящих через земную атмосферу.

"Метеорит, названный Мэрисборо в честь места находки, весит 17 килограммов. Исследователи выяснили, что он состоит в основном из железа и относится к типу обыкновенных хондритов", – отмечается в исследовании.

Небесный камень, скорее всего, прибыл из астероидного пояса между Марсом и Юпитером после столкновения астероидов. Радиоуглеродный анализ показал, что он мог приземлиться на Землю от 100 до тысячи лет назад.

Ранее ученые заявили, что анализ марсианского метеорита под названием Лафайет, определил, когда на Марсе была жидкая вода.

Читайте также

археологи, раскопки, ученые
В Восточной Азии нашли новый вид древнего человека: он охотился на лошадей и выделывал шкуры
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Ученые нашли планету-младенца
Ученые нашли планету-младенца
Андрей Дюсупов
Интересное Австралия 2024 год Ученые Астрономия Метеориты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
рынок в Алматы хотят снести и построить на этом месте сквер
Сквер вместо базара: алматинские торговцы не хотят покидать рабочие места
Шер объявила о завершении карьеры из-за возраста
Знаменитая певица объявила о завершении карьеры из-за возраста
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: