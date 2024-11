Австралиец нашел в парке золотой самородок, который оказался редким метеоритом

В 2015 году житель Австралии Дэвид Холл обнаружил золотой самородок во время поиска металлов с детектором в районе Мэрисборо неподалеку от Мельбурна, сообщает Zakon.kz.

"Золото" оказалось редким метеоритом возрастом 4,6 миллиарда лет. И его стоимость, по оценкам ученых, гораздо выше драгоценного металла.

Результатами исследования находки поделились в журнале Proceedings of the Royal Society of Victoria.

По словам геолога Дермота Генри, небесный камень имеет необычную форму. Его поверхность обладает скульптурными углублениями, характерными для объектов, проходящих через земную атмосферу.

"Метеорит, названный Мэрисборо в честь места находки, весит 17 килограммов. Исследователи выяснили, что он состоит в основном из железа и относится к типу обыкновенных хондритов", – отмечается в исследовании.

Небесный камень, скорее всего, прибыл из астероидного пояса между Марсом и Юпитером после столкновения астероидов. Радиоуглеродный анализ показал, что он мог приземлиться на Землю от 100 до тысячи лет назад.

Ранее ученые заявили, что анализ марсианского метеорита под названием Лафайет, определил, когда на Марсе была жидкая вода.