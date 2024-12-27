Коронавирус почти вдвое сильнее воздействует на почки, чем пневмония – исследование

Европейские медики выяснили, что функции почек примерно на 47% быстрее угасают после перенесенной коронавирусной инфекции, чем после обычной пневмонии или других острых респираторных заболеваний, передает Zakon.kz.

Об этом пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале JAMA Network Open.

"До заражения ковидом функции почек у большинства участников наших наблюдений оставались стабильными, однако после перенесенной инфекции скорость клубочковой фильтрации, ключевой индикатор развития хронической почечной недостаточности, начала ежегодно снижаться на четыре мл в минуту. Это значительно выше, чем при заражении пневмонией (2,4 мл/мин), что говорит о необходимости ведения тщательных наблюдений за здоровьем почек у тех пациентов, которые перенесли ковид", – отмечают исследователи.

К такому выводу пришла группа европейских медиков под руководством профессора Каролинского института Хуана-Хесуса Карреро при изучении данных, которые были собраны шведскими здравоохранительными службами в рамках проекта SCREAM. В этой инициативе, запущенной в 2006 году для изучения механизмов развития болезней почек и анализа связанных с ними факторов риска, принимает участие свыше 1,3 млн жителей Стокгольма.

Для получения подобных сведений ученые постоянно отслеживают изменения в состоянии почек у участников SCREAM, а также другие перемены в здоровье, в том числе перенесенные инфекции. После начала пандемии свыше 134 тыс. добровольцев перенесли COVID-19, чем ученые воспользовались для оценки того, как заражение коронавирусом повлияло на скорость клубочковой фильтрации и другие аспекты работы почек.

"Коронавирусная инфекция значительным образом ускорила падение этого показателя среди участников SCREAM как минимум на протяжении первых двух лет после выздоровления. При этом медики обнаружили, что ковид значительно сильнее воздействовал на почки добровольцев, чем пневмония и другие легочные инфекции, что выражалось в том, что скорость клубочковой фильтрации снижалась у бывших носителей COVID-19 на 47% быстрее, чем после других форм ОРЗ", – говорится в статье.

Также перенесенный ковид примерно на 20% повышал риск того, что пациенты перенесут резкое снижение в фильтрующей способности (снижение индекса клубочковой фильтрации на 25% и более), что было особенно характерно для пациентов, госпитализированных с тяжелыми формами инфекции (42% рост риска). Ученые считают, это подчеркивает важность наблюдений за состоянием почек у всех пациентов, недавно перенесших ковид.

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