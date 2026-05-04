Коварный вирус приводит к пневмонии: в Алматы жалуются на заболевания

Жители города жалуются в соцсетях на то, что некий вирус приводит к быстрым осложнениям, чаще всего – к пневмонии. Zakon.kz обратились к врачам, чтобы выяснить, как защититься от серьезного заболевания и чем заражаются алматинцы.

Алматинцы все чаще делятся на страничках в соцсетях о странном вирусе, который заразившиеся переносят тяжело. Многие отмечают, что болезнь сопровождается резким ухудшением общего состояния, которое может наступить буквально за считанные часы. Люди жалуются на изматывающий кашель, особенно по ночам, выраженную слабость и высокую температуру.

Кроме того, заразившиеся рассказывают, что уже через один-два дня у них диагностируют воспаление легких, а дети нередко оказываются в инфекционных стационарах.

"В Алматы какой-то вирус ходит, который уже на 2-3-й день переходит в пневмонию. У многих коллег и знакомых такая ситуация. Болезнь чаще всего проходит с осложнениями и "уходит" в легкие. Температура в первые дни поднимается до 39 градусов и выше, самочувствие очень плохое", – делится жительница Алматы.

Как рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Гаухар Каткенова, несмотря на тревожные сообщения, эпидемиологическая ситуация в городе остается стабильной.

По ее словам, с начала эпидсезона в Алматы на негриппозные вирусы было исследовано 2116 пациентов, из них положительными оказались 721 случай, что составляет 34%. Среди выявленных возбудителей – риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, вирусы парагриппа, аденовирус, бокавирус и метапневмовирус.

"Всего по городу против гриппа привито 254 115 человек, что составляет 10,8% населения. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в городе остается стабильной. Уполномоченным органом проводится ежедневный мониторинг заболеваемости вирусными инфекциями", – отметила она.

Специалист также подчеркнула, что по результатам мониторинга на территории Алматы циркулируют сезонные респираторные вирусы.

Информация о распространении "нового" вируса, который бы характеризовался быстрым развитием пневмонии или других тяжелых осложнений, не зарегистрирована.

Чтобы разобраться, какие именно вирусы могут вызывать симптомы, на которые жалуются горожане, редакция обратилась к инфекционисту, вице-президенту Национальной академии наук РК, доктору медицинских наук Ляззат Ералиевой.

По ее словам, наиболее вероятной причиной может быть респираторно-синцитиальный вирус.

"Вероятнее всего, это респираторно-синцитиальный вирус. Он в первые сутки вызывает воспаление верхних дыхательных путей, а затем воспалительный процесс быстро распространяется в нижние отделы дыхательных путей, в том числе в альвеолы", – пояснила врач.

Она уточнила, что все перечисленные вирусы относятся к группе ОРВИ и в принципе могут вызывать пневмонию как осложнение. Однако именно РС-вирус чаще приводит к быстрому развитию воспаления легких.

Также Ляззат Ералиева дала рекомендации, как снизить риск тяжелого течения болезни и избежать госпитализации.

"Прежде всего не следует заниматься самолечением. Нужно обращаться к врачу и принимать антибиотики, если это действительно необходимо", – подчеркнула специалист.

Она призвала казахстанцев не запускать заболевание и с первых дней появления кашля или других катаральных симптомов соблюдать обильное теплое питье, принимать препараты, разжижающие мокроту, использовать капли в нос. И конечно, обязательно показаться врачу.

