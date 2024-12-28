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Наука и технологии

Ученые предлагают затемнить Солнце, чтобы спасти тысячи людей

Солнце, космос, физика, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 12:55 Фото: pixabay
Американские ученые из Технологического университета штата Джорджия предполагают искусственное затемнение Солнца с помощью проектов геоинженерии, сообщает Zakon.kz.

По мнению ученых, такие меры помогут снизить ежегодную глобальную смертность на сотни тысяч человеческих жизней.

Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Согласно докладу, распыление в стратосфере массы отражающих частиц позволит снизить нагрев планеты за счет рассеивания и возвращения в космос части солнечной энергии. Это уменьшит нагрузку на здоровье от высоких температур и изменения климата", – говорится в публикации.

Используя компьютерные модели и исторические данные о влиянии температуры на уровень смертности, ученые обнаружили, что снижение глобальной температуры на 1° с помощью солнечной геоинженерии спасет 400 тысяч жизней в год.

Исследователи предупредили, что предложенный ими метод в первую очередь облегчит жизнь в бедных странах, тогда как более развитые государства с прохладным климатом, напротив, могут столкнуться с увеличением смертности из-за усилившихся холодов.

Ранее сообщалось, что межпланетная станция Parker Solar Probe, которая 24 декабря приблизилась на рекордно близкое расстояние к Солнцу, вышла на связь с Землей. Миссия выведена в космос в августе 2018 года. Предыдущий гравитационный маневр вокруг Солнца зонд осуществил в 2021 году.

Андрей Дюсупов
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