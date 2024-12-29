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Наука и технологии

Ученые обеспокоены проблемой, которая может возникнуть при колонизации Луны

NASA, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 10:01 Фото: Х/NASA
Ученые из NASA поделились проблемой, которая может вызвать многочисленные трудности во время колонизации Луны, сообщает Zakon.kz.

Исследователи не знают, как обеспечить астронавтам нормальное зрение в условиях освещения, которые их ожидают на южном полюсе Луны. В этой части земного спутника солнечный свет никогда не поднимается выше 7° над горизонтом, создавая резкие контрасты между яркими участками и глубокими тенями, пишет NASA.

"Человеческое зрение плохо приспособлено к резким переходам от яркого света к полной темноте, что может усложнить выполнение миссий и повлиять на способность астронавтов видеть препятствия и выполнять задачи – от простых, таких как ходьба, до более сложных, например, управление луноходами", – предупреждают ученые.

Они отмечают, что такое освещение требует переосмысления всех аспектов экипировки. Сейчас исследователи изучают возможность внедрения новых технологий в окна и визоры шлемов, которые будут защищать глаза от солнечного света, обеспечивать видимость в тени и способствовать быстрой адаптации зрения к резким изменениям освещения.

"Также обнаружились пробелы в существующих требованиях к системам жизнеобеспечения. Например, современные скафандры обеспечивают гибкость для движения, но не учитывают, как астронавты смогут безопасно перемещаться между яркими участками и тенями без риска потери ориентации", – пишет NASA.

Для решения этой проблемы исследователи планируют создавать физические и виртуальные симуляторы, которые помогут протестировать оборудование и подготовить экипаж к визуальным вызовам Луны. Эти разработки станут важным шагом к успешной реализации миссий программы Artemis, где видимость будет играть ключевую роль в безопасности и эффективности работы астронавтов.

24 декабря 2024 года NASA опубликовало снимок, напоминающий елку. На самом деле это скопление звезд, которому от одного до пяти млн лет.

Андрей Дюсупов
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