Ученые обеспокоены проблемой, которая может возникнуть при колонизации Луны

Ученые из NASA поделились проблемой, которая может вызвать многочисленные трудности во время колонизации Луны, сообщает Zakon.kz.

Исследователи не знают, как обеспечить астронавтам нормальное зрение в условиях освещения, которые их ожидают на южном полюсе Луны. В этой части земного спутника солнечный свет никогда не поднимается выше 7° над горизонтом, создавая резкие контрасты между яркими участками и глубокими тенями, пишет NASA.

"Человеческое зрение плохо приспособлено к резким переходам от яркого света к полной темноте, что может усложнить выполнение миссий и повлиять на способность астронавтов видеть препятствия и выполнять задачи – от простых, таких как ходьба, до более сложных, например, управление луноходами", – предупреждают ученые.

Они отмечают, что такое освещение требует переосмысления всех аспектов экипировки. Сейчас исследователи изучают возможность внедрения новых технологий в окна и визоры шлемов, которые будут защищать глаза от солнечного света, обеспечивать видимость в тени и способствовать быстрой адаптации зрения к резким изменениям освещения.

"Также обнаружились пробелы в существующих требованиях к системам жизнеобеспечения. Например, современные скафандры обеспечивают гибкость для движения, но не учитывают, как астронавты смогут безопасно перемещаться между яркими участками и тенями без риска потери ориентации", – пишет NASA.

Для решения этой проблемы исследователи планируют создавать физические и виртуальные симуляторы, которые помогут протестировать оборудование и подготовить экипаж к визуальным вызовам Луны. Эти разработки станут важным шагом к успешной реализации миссий программы Artemis, где видимость будет играть ключевую роль в безопасности и эффективности работы астронавтов.

24 декабря 2024 года NASA опубликовало снимок, напоминающий елку. На самом деле это скопление звезд, которому от одного до пяти млн лет.