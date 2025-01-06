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Наука и технологии

Ученые выяснили, как вулканический пепел влияет на работу авиадвигателя

Ученые выяснили, как вулканический пепел влияет на работу авиадвигателя , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 05:32 Фото: pixabay
На Земле насчитывается более тысячи действующих вулканов. Серьезную опасность для летательных аппаратов представляют облака вулканического пепла, выброшенные в атмосферу, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Теплофизика и аэромеханика" СО РАН.

В нем рассказано, как пепел воздействует на фюзеляж и аэродинамические поверхности самолета, а также на турбореактивные двигатели. Аккумуляция его частиц на сопловом аппарате может стать причиной отключения двигателя.

Так произошло 15 декабря 1989 года, когда самолет Boeing 747 попал в плотное облако пепла вулкана Редаут (Аляска, США) на высоте 7500 м. Экипаж предпринял попытку подняться над облаком вулканического пепла на номинальном режиме. В результате этого произошло выключение всех четырех двигателей, и только мастерство пилота позволило избежать катастрофы.

Пермские ученые провели численное моделирование теплофизических процессов в камере сгорания на трех режимах работы перспективного двигателя: крейсерском, номинальном и режиме малого газа при воздействии пепла вулкана Шивелуч Камчатской гряды.

Исследование ученых АО "ОДК-Авиадвигатель" и Пермского Политеха помогло оценить зоны плавления частиц вулканического пепла и установить режимы, во время которых существует риск выключения двигателя. Это позволит сделать полеты более безопасными.

Ранее эксперты назвали самое безопасное место в самолете при авиакатастрофах.

Аксинья Титова
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