До Земли долетело облако солнечной плазмы с рекордными характеристиками – ученые в замешательстве

Выброшенное Солнцем облако плазмы рекордной температуры достигло Земли, сообщает Zakon.kz.

По информации лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН, исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксировали в 10:30 по времени Астаны.

"Наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры. Последняя, если верить показателям спутников, составляет сейчас более 2 млн градусов при нормальных значениях около 100 тыс. градусов. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений, либо близки к историческим максимумам", – цитирует ученых ТАСС.

В лаборатории добавили, что облако преодолело расстояние от Солнца до Земли за близкое к рекордному время – менее 30 часов, почти на сутки быстрее прогноза. По словам ученых, трудно понять, что именно происходит, поскольку поступающие данные противоречат всем прогнозам и ожиданиями.

"Есть надежда, что к Земле пришло все же небольшое и исключительно быстрое волокно плазмы, обладавшее по неизвестным причинам редкой скоростью и иными параметрами, а основная масса газа имеет все же более умеренные характеристики и придет позже", – подчеркнули эксперты.

Ранее уже сообщалось о том, что из-за аномальной солнечной активности, Землю накрыли мощные магнитные бури, который продлятся с 1 по 3 июня.