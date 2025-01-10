#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.75
540.6
5.12
Наука и технологии

В январе с Земли можно будет увидеть парад из шести планет

В январе с Земли можно будет увидеть парад из шести планет, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 06:59 Фото: pixabay
В январе этого года ожидается настоящий праздник для любителей ночного неба. Менее чем через две недели, 21 января, шесть планет – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн – выстроятся в одну линию, сообщает Zakon.kz.

Это редкое астрономическое событие называется великим планетарным выравниванием. И это будет лишь прелюдией перед более грандиозным шоу, которое произойдет вечером 28 февраля.

В этот день к вечеринке присоединится Меркурий. То есть, мы сможем увидеть парад из всех планет Солнечной системы, кроме Земли.

Выравнивания происходят, когда планеты располагаются на одной стороне от Солнца, благодаря чему они появляются на небе одновременно.

Некоторые планеты будут хорошо видны невооруженным глазом, но чтобы получить максимальное удовольствие от представления, специалисты рекомендуют обзавестись биноклем или даже телескопом.

Помимо этого, 13 января казахстанцы смогут увидеть комету ATLAS.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Ученые нашли необъяснимые структуры глубоко под Тихим океаном
Наука и технологии
07:20, Сегодня
Ученые нашли необъяснимые структуры глубоко под Тихим океаном
Исследователи запечатлели ледяные кратеры и освещенные солнцем равнины Меркурия
Наука и технологии
03:58, 10 января 2025
Исследователи запечатлели ледяные кратеры и освещенные солнцем равнины Меркурия
Исследователи назвали страны, которые переживут последствия ядерной войны
Наука и технологии
02:59, 08 января 2025
Исследователи назвали страны, которые переживут последствия ядерной войны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: