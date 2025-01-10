В январе с Земли можно будет увидеть парад из шести планет

В январе этого года ожидается настоящий праздник для любителей ночного неба. Менее чем через две недели, 21 января, шесть планет – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн – выстроятся в одну линию, сообщает Zakon.kz.

Это редкое астрономическое событие называется великим планетарным выравниванием. И это будет лишь прелюдией перед более грандиозным шоу, которое произойдет вечером 28 февраля.

В этот день к вечеринке присоединится Меркурий. То есть, мы сможем увидеть парад из всех планет Солнечной системы, кроме Земли.

Выравнивания происходят, когда планеты располагаются на одной стороне от Солнца, благодаря чему они появляются на небе одновременно.

Некоторые планеты будут хорошо видны невооруженным глазом, но чтобы получить максимальное удовольствие от представления, специалисты рекомендуют обзавестись биноклем или даже телескопом.

Помимо этого, 13 января казахстанцы смогут увидеть комету ATLAS.

