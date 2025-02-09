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Наука и технологии

Новые космические спутники помогут точнее предсказывать землетрясения – исследование

Новейшие спутники помогут точнее предсказывать землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 05:37 Фото: nkj
Космические аппараты "Ионосфера-М" № 1 и № 2, которые отправились на околоземную орбиту от "Роскосмоса" в начале ноября 2024 года, успешно передали информацию о "космической погоде" Земли, сообщает Zakon.kz.

Новые спутники благодаря комплексу целевой аппаратуры позволяют проводить прямые измерения ионосферы, создавая ее глобальную карту.

Фото: ИКИ РАН

Они предоставляют ученым возможность определять важнейшие параметры космической плазмы, следить за изменениями в ионосфере во время солнечных вспышек и магнитных бурь.

На основе данных вертикального зондирования, полученных аппаратами "Ионосфера-М", стал возможен краткосрочный прогноз землетрясений. Эти технологии планируют запустить уже в этом году.

6 февраля 2025 года стало известно, что 39-летний Дмитрий Баканов стал новым главой "Роскосмоса". Мужчина восхитил общественность СНГ не только блестящей карьерой, но и модельной внешностью.

Аксинья Титова
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