Новые космические спутники помогут точнее предсказывать землетрясения – исследование

Космические аппараты "Ионосфера-М" № 1 и № 2, которые отправились на околоземную орбиту от "Роскосмоса" в начале ноября 2024 года, успешно передали информацию о "космической погоде" Земли, сообщает Zakon.kz.

Новые спутники благодаря комплексу целевой аппаратуры позволяют проводить прямые измерения ионосферы, создавая ее глобальную карту.

Фото: ИКИ РАН

Они предоставляют ученым возможность определять важнейшие параметры космической плазмы, следить за изменениями в ионосфере во время солнечных вспышек и магнитных бурь.

На основе данных вертикального зондирования, полученных аппаратами "Ионосфера-М", стал возможен краткосрочный прогноз землетрясений. Эти технологии планируют запустить уже в этом году.

6 февраля 2025 года стало известно, что 39-летний Дмитрий Баканов стал новым главой "Роскосмоса". Мужчина восхитил общественность СНГ не только блестящей карьерой, но и модельной внешностью.