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Мир

"Да с таким хоть на Марс": новый глава "Роскосмоса" из Байконура восхитил соцсети

Дмитрий Баканов стал новым главой &quot;Роскосмоса&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 04:40 Фото: Новосильцев Артур /Агентство "Москва"
6 февраля 2025 года стало известно, что 39-летний Дмитрий Баканов стал новым главой "Роскосмоса". Мужчина восхитил общественность СНГ не только блестящей карьерой, но и модельной внешностью, сообщает Zakon.kz.

Указом президента России Юрий Борисов был снят с этой должности.

"Претензий к работе нет. Теперь этим займется 39-летний Дмитрий Баканов – самый молодой из всех предыдущих руководителей "Роскосмоса". Многие считают, что в важной для нашей страны отрасли назрели серьезные перемены и успешный во всех смыслах Баканов сможет вывести ее на новую высоту, – прокомментировал событие представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Баканов родился на Байконуре, затем поступил в Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, после получения диплома ушел работать в банковскую сферу, а в 2022 году стал заместителем министра транспорта РФ.

Фото: Киселев Сергей /Агентство "Москва"

Затем госслужащий перешел работать в систему "Роскосмоса", где возглавил фирму "Спутниковая система "Гонец" – единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации "Роскосмос".

Эксперты говорят, что перед Бакановым стоит много задач – Россия нуждается в прорывных технологиях, которые могут помочь в освоении космоса. Ему будет необходимо создать глобальную космическую группировку спутников с устойчивой и доступной связью по типу Starlink Илона Маска. Никто не отменял идеи в направлении освоения Марса.

Фото: ТАСС

В социальных сетях, правда, пока обсуждают не достижения Баканова, а его эффектную внешность. Чиновник больше похож на преуспевающую модель, чем на человека, который вершит космическое будущее.

  • "Какой красивый, он точно уже занят";
  • "Пусть он не только космос покорит, но и меня",
  • "Да с таким хоть на Марс", – пишут в социальных сетях.

По открытым данным, Дмитрий женат, у него есть маленькая дочь.

А ранее сообщалось, что марсианский вертолет Ingenuity помог ученым рассчитать скорость ветра на Красной планете.

Аксинья Титова
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