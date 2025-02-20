Появились уникальные кадры обратной стороны Луны

Лунный посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace, запущенный 15 января 2025 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9, 13 февраля вышел на высокую эллиптическую орбиту вокруг Луны, сообщает Zakon.kz.

18 февраля модуль провел трехминутный маневр, переместившись на более низкую орбиту и приблизившись к поверхности на 120 км. С этой позиции он сделал снимки обратной стороны Луны и передал их на Землю.

Как пишет "Наука", этот маневр подготовил Blue Ghost к запланированной на 2 марта посадке в области Моря Кризисов – лунного бассейна, образованного древним столкновением астероида и заполненного базальтовой лавой. На борту модуля находятся 10 научных приборов, предназначенных для анализа теплового потока из недр Луны, изучения магнитных и электрических полей на поверхности, а также определения химического состава лунного грунта.

Our #GhostRiders completed another lunar orbit maneuver with a 3 minute, 18 second burn early this morning. This maneuver moved the lander from a high elliptical orbit to a much lower elliptical orbit around the Moon. Shortly after the burn, Blue Ghost captured incredible footage… pic.twitter.com/ygyMVpaBW4 — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) February 18, 2025

Миссия также протестирует технологии, которые могут быть использованы в рамках программы НАСА Artemis, направленной на возвращение человека на Луну.

Если посадка Blue Ghost пройдет успешно, это станет значительным достижением для частных космических миссий.

Ранее частные попытки посадки на Луну имели смешанные результаты. В апреле 2023 года японский посадочный модуль Hakuto-R M1 компании ispace потерпел крушение при попытке посадки. В январе 2024 года американский модуль Peregrine компании Astrobotic также не достиг успеха, потерпев неудачу вскоре после запуска. Однако в феврале 2024 года модуль Odysseus компании Intuitive Machines успешно приземлился, хотя и с поврежденной опорой.

Ранее модуль Blue Ghost прислал на Землю потрясающий снимок: Луна и Солнце в одном кадре.