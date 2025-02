Появились уникальные кадры обратной стороны Луны

18 февраля модуль провел трехминутный маневр, переместившись на более низкую орбиту и приблизившись к поверхности на 120 км. С этой позиции он сделал снимки обратной стороны Луны и передал их на Землю.

Как пишет "Наука", этот маневр подготовил Blue Ghost к запланированной на 2 марта посадке в области Моря Кризисов – лунного бассейна, образованного древним столкновением астероида и заполненного базальтовой лавой. На борту модуля находятся 10 научных приборов, предназначенных для анализа теплового потока из недр Луны, изучения магнитных и электрических полей на поверхности, а также определения химического состава лунного грунта.

Our #GhostRiders completed another lunar orbit maneuver with a 3 minute, 18 second burn early this morning. This maneuver moved the lander from a high elliptical orbit to a much lower elliptical orbit around the Moon. Shortly after the burn, Blue Ghost captured incredible footage… pic.twitter.com/ygyMVpaBW4