Новое видео Луны опубликовала частная аэрокосмическая компания
Согласно данным издания Firefly Aerospace, это первая из трех миссий, которые Firefly Aerospace выполняет для NASA. Вторая миссия в 2026 году доставит аппарат на обратную сторону Луны. А третья, в 2028 году, отправит ровер для изучения таинственных куполов Груйтуйзена на видимой стороне. Собранные данные помогут NASA в планах по созданию долгосрочной лунной базы.
Портал опубликовал видео, ускоренное в 10 раз. На кадрах можно увидеть дальнюю сторону Луны и сам аппарат, а именно его радиаторные панели и двигатели ориентации.
Отмечается, что посадка в Море Кризисов запланирована на 2 марта. Если все пройдет успешно, аппарат проработает один лунный день (14 земных суток), зафиксировав солнечное затмение и лунный закат, после чего продержится еще несколько часов в суровых условиях лунной ночи.
Как уточняется, долговременная работа аппарата невозможна – ночью температура опускается ниже -246°C, что делает эксплуатацию электроники практически нереализуемой.
Blue Ghost несет на своем борту 10 научных и технологических инструментов NASA, которые будут изучать Море Кризисов – крупный ударный бассейн на видимой стороне Луны, заполненный застывшей базальтовой лавой.
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