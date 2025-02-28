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Мир

Новое видео Луны опубликовала частная аэрокосмическая компания

новые снимки Луны появились в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 19:35 Фото: скриншот видео
Частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace опубликовала впечатляющие кадры Луны, снятые спускаемым модулем Blue Ghost во время маневрирования перед посадкой, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Firefly Aerospace, это первая из трех миссий, которые Firefly Aerospace выполняет для NASA. Вторая миссия в 2026 году доставит аппарат на обратную сторону Луны. А третья, в 2028 году, отправит ровер для изучения таинственных куполов Груйтуйзена на видимой стороне. Собранные данные помогут NASA в планах по созданию долгосрочной лунной базы.

Портал опубликовал видео, ускоренное в 10 раз. На кадрах можно увидеть дальнюю сторону Луны и сам аппарат, а именно его радиаторные панели и двигатели ориентации.

Отмечается, что посадка в Море Кризисов запланирована на 2 марта. Если все пройдет успешно, аппарат проработает один лунный день (14 земных суток), зафиксировав солнечное затмение и лунный закат, после чего продержится еще несколько часов в суровых условиях лунной ночи.

Как уточняется, долговременная работа аппарата невозможна – ночью температура опускается ниже -246°C, что делает эксплуатацию электроники практически нереализуемой.

Blue Ghost несет на своем борту 10 научных и технологических инструментов NASA, которые будут изучать Море Кризисов – крупный ударный бассейн на видимой стороне Луны, заполненный застывшей базальтовой лавой.

Ранее сообщалось, какие астрономические явления увидят казахстанцы весной.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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