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Наука и технологии

Космический фотоаппарат заснял на одном кадре Луну и Солнце

Космический фотоаппарат заснял на одном кадре Луну и Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 04:57 Фото: pixabay
Запущенный в январе модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace ъуспешно достиг орбиты Луны. Во время этой операции он сделал потрясающий снимок: запечатлел на одном кадре Луну и Солнце, сообщает Zakon.kz.

На снимке можно увидеть Солнце, Луну и солнечные батареи космического аппарата.

Фото: Firefly Aerospace

"Команда Firefly успешно справилась с непростой задачей, завершив выведение Blue Ghost на эллиптическую орбиту вокруг Луны всего за 4 минуты и 15 секунд. В течение следующих 16 дней планируется проведение дополнительных маневров для перехода на круговую орбиту и приближения к поверхности спутника".Firefly Aerospace

Сейчас аппарат движется по овальной траектории.

Солнечная радиация в межпланетном пространстве – серьезная проблема для астропилотов. Полет на Марс длится долгие месяцы, поэтому ученые нашли способ оперативного оповещения экипажа о начале такого события.

Аксинья Титова
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