Космический фотоаппарат заснял на одном кадре Луну и Солнце

Фото: pixabay

Запущенный в январе модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace ъуспешно достиг орбиты Луны. Во время этой операции он сделал потрясающий снимок: запечатлел на одном кадре Луну и Солнце, сообщает Zakon.kz.

На снимке можно увидеть Солнце, Луну и солнечные батареи космического аппарата. Фото: Firefly Aerospace "Команда Firefly успешно справилась с непростой задачей, завершив выведение Blue Ghost на эллиптическую орбиту вокруг Луны всего за 4 минуты и 15 секунд. В течение следующих 16 дней планируется проведение дополнительных маневров для перехода на круговую орбиту и приближения к поверхности спутника". Firefly Aerospace Сейчас аппарат движется по овальной траектории. Солнечная радиация в межпланетном пространстве – серьезная проблема для астропилотов. Полет на Марс длится долгие месяцы, поэтому ученые нашли способ оперативного оповещения экипажа о начале такого события.

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