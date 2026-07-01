Летучая мышь убила во сне 11-летнего мальчика

Трагедия произошла в Северном Онтарио (Канада). 11-летний мальчик скончался от бешенства после контакта с летучей мышью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, пока ребенок спал, в жилище влетело это животное и село ему прямо на лицо, закрыв нос и рот. От этого мальчик проснулся и отбросил зверька.

В Канадской медицинской ассоциации рассказали, что родители поймали мышь и выпустили на улицу, но к врачам не обратились, так как не нашли на коже ребенка ни укусов, ни крови.

Спустя 19 дней у мальчика начались онемение лица, рвота и неврологические нарушения. Врачи искали причину, но диагноз "бешенство" поставили слишком поздно – вирус успел поразить нервную систему.

Спустя две недели интенсивной терапии мальчик скончался. Семья разрешила обнародовать историю, чтобы предупредить других.

Доктор Брайан Хаммел пояснил, что укусы летучих мышей часто микроскопичны и не оставляют следов, поэтому даже краткий контакт с кожей лица требует срочной постконтактной профилактики .

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