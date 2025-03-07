Ученые разгадали, как искать древнюю жизнь в образцах с Марса

До сих пор имевшиеся в распоряжении землян способы анализа древних базальтов на Марсе затрудняли опознание былой микробной жизни. Теперь все изменилось, сообщает Zakon.kz.

Результаты нового исследования опубликованы в International Journal of Astrobiology.

Международная группа исследователей разработала метод, позволяющий найти следы древних микробов. Они применили микроскопное исследование на основе Фурье-спектроскопии инфракрасного излучения для выявления следов жизни в базальтах (темно-серые, черные или зеленовато-черные породы).

Фото: Yohey Suzuki et al

Изначально разработчики пытались найти следы микробных клеток в земном образце базальта возрастом 100 миллионов лет стандартными аналитическими методами. Оказалось, типовые методы, требующие компактной аппаратуры, не могут обнаружить следы жизни в базальте, хотя более сложные способы, конечно, такие следы нашли.

Тогда ученые применили оптическую фототермическую инфракрасную спектроскопию. Такой метод требовал облучения инфракрасным излучением изучаемой поверхности. Это позволило различать детали размером до 0,5 микрометра с достаточно умеренным повреждением образцов.

Теперь образцы марсианских пород, возвращенные на Землю, станет возможно изучать самыми разными методами.

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