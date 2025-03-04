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Наука и технологии

"Искусственное солнце" планируют запустить в Китае к 2050 году

искусственное солнце планируют запустить в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 01:44 Фото: pixabay
Китай планирует к середине века внедрить технологию термоядерного синтеза для выработки чистой энергии, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Tiger Brokers, китайская установка, которую называют "искусственным солнцем", представляет собой токамак – устройство, использующее мощные магнитные поля для удержания перегретой плазмы и поддержания термоядерных реакций. В 2023 году CNNC учредила компанию China Fusion Corp. и привлекла 240 млн долларов инвестиций в разработку технологии.

Отмечается, что на данный момент лишь несколько стран, включая США, Россию и Южную Корею, добились прогресса в изучении термоядерного синтеза. Однако Китай активно наращивает научно-технические усилия, чтобы стать одним из лидеров в этой области.

Помимо исследований в сфере термоядерного синтеза, Пекин планирует увеличить производство реакторов малой мощности и расширить парк традиционных атомных станций.

Термоядерный синтез – это процесс, при котором легкие атомные ядра превращаются в более тяжелые, выделяя большое количество энергии. Этот механизм лежит в основе работы Солнца и других звезд. В отличие от традиционной ядерной энергетики, основанной на делении атомных ядер, термоядерная реакция не приводит к образованию радиоактивных отходов и считается практически неисчерпаемым источником энергии.

Ранее сообщалось, что удивительный восход Солнца на Луне запечатлел космический аппарат.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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