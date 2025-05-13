Отличать пьяных от трезвых по голосу научилась нейросеть
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Российские ученые разработали метод, позволяющий отличать человека в состоянии алкогольного опьянения от трезвого по спектру его голоса благодаря нейросети и алгоритмам машинного обучения, сообщает Zakon.kz.
Результаты этой работы опубликованы в European Physical Journal Special Topics.
Как пишут ее авторы, надежные методы обнаружения опьянения необходимы для предотвращения несчастных случаев и обеспечения общественной безопасности, особенно на автодорогах.
"В этом исследовании оценивается эффективность алгоритмов машинного обучения и глубокого обучения в обнаружении алкогольного опьянения с помощью анализа речи. Набор данных включал 636 записей скороговорок, собранных в двух условиях: трезвый и опьяненный. Классификатор градиентного усиления достиг наивысшего показателя, превзойдя модели логистической регрессии и сверточные нейронные сети, что подчеркивает его превосходную производительность для обнаружения опьянения в речевых приложениях", – говорится в исследовании.
Подчеркивается, что полученные результаты представляют значительные последствия для мониторинга безопасности и приложений общественной безопасности.
Надо сказать, что это лишь одно из множества достижений ИИ. Так, недавно мы писали, что благодаря новым технологиям собакам удалось "заговорить".
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