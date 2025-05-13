#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.06
566.32
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.06
566.32
6.32
Наука и технологии

Отличать пьяных от трезвых по голосу научилась нейросеть

Алкоголь, состояние опьянения, безопасность, ИИ, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 20:36 Фото: pexels
Российские ученые разработали метод, позволяющий отличать человека в состоянии алкогольного опьянения от трезвого по спектру его голоса благодаря нейросети и алгоритмам машинного обучения, сообщает Zakon.kz.

Результаты этой работы опубликованы в European Physical Journal Special Topics.

Как пишут ее авторы, надежные методы обнаружения опьянения необходимы для предотвращения несчастных случаев и обеспечения общественной безопасности, особенно на автодорогах.

"В этом исследовании оценивается эффективность алгоритмов машинного обучения и глубокого обучения в обнаружении алкогольного опьянения с помощью анализа речи. Набор данных включал 636 записей скороговорок, собранных в двух условиях: трезвый и опьяненный. Классификатор градиентного усиления достиг наивысшего показателя, превзойдя модели логистической регрессии и сверточные нейронные сети, что подчеркивает его превосходную производительность для обнаружения опьянения в речевых приложениях", – говорится в исследовании.

Подчеркивается, что полученные результаты представляют значительные последствия для мониторинга безопасности и приложений общественной безопасности.

Надо сказать, что это лишь одно из множества достижений ИИ. Так, недавно мы писали, что благодаря новым технологиям собакам удалось "заговорить".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Раньше, чем ждали: ученые уточнили время конца света
Наука и технологии
14:43, Сегодня
Раньше, чем ждали: ученые уточнили время конца света
Ученые вычислили магнитные бури в ядре Земли
Наука и технологии
08:15, 12 мая 2025
Ученые вычислили магнитные бури в ядре Земли
США показали высокоавтономный ударный дрон Red Dragon
Наука и технологии
06:15, 12 мая 2025
США показали высокоавтономный ударный дрон Red Dragon
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: