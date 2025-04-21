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Советы

Собаки заговорили: ИИ научился расшифровывать лай

собака, ИИ, разговор, техника, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 09:20 Фото: pexels
Конечно же, владельцы питомцев понимают своих собак лучше, чем кто-либо. Но ученые из Мексики решили пойти дальше и стали использовать искусственный интеллект (ИИ) для расшифровки звуков собачьего лая, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что перевод гавканья (и даже мяуканья) – далеко не новая идея. К примеру, существует приложение для перевода кошачьего языка.

Группа исследователей из Мичиганского университета в сотрудничестве с Национальным институтом астрофизики, оптики и электроники в Пуэбле сосредоточились на собаках и создали базу данных звуков 74 собак в возрасте от 5 до 84 месяцев.

Это были преимущественно чихуахуа, пудели и шнауцеры.

Как отмечено в публикации издания РБК Life, записи были сделаны в естественной домашней обстановке собак, чтобы зафиксировать их подлинные голосовые реакции на различные ситуации:

  • присутствие незнакомца,
  • игровой процесс,
  • ласковая речь владельца,
  • настойчивый звонок в дверь,
  • имитация нападения на хозяина.

Вокализации были загружены в модель машинного обучения. В итоге ИИ с точностью до 70% сумел определить по звукам настроение собаки, ее породу, возраст и пол.

Эксперты уточняют, что при правильном использовании эта технология – больше, чем просто развлечение.

Она может различать контекст лая, отличая агрессивность от игривости, и в перспективе поможет владельцам понять потребности своих собак.

Кроме того, переводчики для собак – это лишь вершина айсберга. Так, "умные" камеры стали уже способом наблюдения за домашними животными дистанционно, пока владельцы на работе.

Также питомцам покупают даже роботов-компаньонов, которые присматривают за животными, не оставляя их в одиночестве.

Есть еще "умные" ошейники для собак – это недавнее изобретение, которое контролирует здоровье питомца и отслеживает изменения на ранних стадиях. Аппарат мониторит температуру, качество сна, пульс и несколько других параметров собаки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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