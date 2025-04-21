Собаки заговорили: ИИ научился расшифровывать лай
Стоит отметить, что перевод гавканья (и даже мяуканья) – далеко не новая идея. К примеру, существует приложение для перевода кошачьего языка.
Группа исследователей из Мичиганского университета в сотрудничестве с Национальным институтом астрофизики, оптики и электроники в Пуэбле сосредоточились на собаках и создали базу данных звуков 74 собак в возрасте от 5 до 84 месяцев.
Это были преимущественно чихуахуа, пудели и шнауцеры.
Как отмечено в публикации издания РБК Life, записи были сделаны в естественной домашней обстановке собак, чтобы зафиксировать их подлинные голосовые реакции на различные ситуации:
- присутствие незнакомца,
- игровой процесс,
- ласковая речь владельца,
- настойчивый звонок в дверь,
- имитация нападения на хозяина.
Вокализации были загружены в модель машинного обучения. В итоге ИИ с точностью до 70% сумел определить по звукам настроение собаки, ее породу, возраст и пол.
Эксперты уточняют, что при правильном использовании эта технология – больше, чем просто развлечение.
Она может различать контекст лая, отличая агрессивность от игривости, и в перспективе поможет владельцам понять потребности своих собак.
Кроме того, переводчики для собак – это лишь вершина айсберга. Так, "умные" камеры стали уже способом наблюдения за домашними животными дистанционно, пока владельцы на работе.
Также питомцам покупают даже роботов-компаньонов, которые присматривают за животными, не оставляя их в одиночестве.
Есть еще "умные" ошейники для собак – это недавнее изобретение, которое контролирует здоровье питомца и отслеживает изменения на ранних стадиях. Аппарат мониторит температуру, качество сна, пульс и несколько других параметров собаки.
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