В Китае огромный горный хребет полностью покрыли солнечными батареями – невероятное видео сверху

Особое внимание в соцсетях в последнее время уделяют масштабному проекту в Поднебесной: покрытая солнечными панелями горная цепь в провинции Гуйчжоу. Панели и подъездные дороги тянутся, насколько хватает глаз, напоминая "солнечное море". Как пишет издание Futurism, "солнечную" гору снимал дрон и его заряда не хватило, чтобы охватить весь масштаб.

Meanwhile in China, a mountain of solar panels from Guizhou province has gone viral online.



The terrain was once too cold and rugged for farming–turns out, it’s perfect for harvesting the sun. pic.twitter.com/Vbl9LvOTp7