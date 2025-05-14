В Китае огромный горный хребет полностью покрыли солнечными батареями – невероятное видео сверху

Китай стремится быть лидером в области солнечной энергетики. В последние годы страна сделала резкий поворот в сторону возобновляемых источников энергии и теперь фактически имеет монополию на мировом производстве солнечной энергии и солнечных панелей, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание в соцсетях в последнее время уделяют масштабному проекту в Поднебесной: покрытая солнечными панелями горная цепь в провинции Гуйчжоу. Панели и подъездные дороги тянутся, насколько хватает глаз, напоминая "солнечное море". Как пишет издание Futurism, "солнечную" гору снимал дрон и его заряда не хватило, чтобы охватить весь масштаб.

Meanwhile in China, a mountain of solar panels from Guizhou province has gone viral online.



The terrain was once too cold and rugged for farming–turns out, it’s perfect for harvesting the sun. pic.twitter.com/Vbl9LvOTp7 – Russian Market (@runews) May 13, 2025

Благодаря высокогорному расположению и переменчивому климату провинция плохо подходит для индустриального сельского хозяйства. Но эти недостатки делают Гуйчжоу идеальным местом для солнечной энергетики – чем регион и воспользовался за последние десятилетия.

Первая солнечная установка в провинции начала работу в 2015 году. Развитие шло медленно, пока страна стремилась достичь своих амбициозных целей в области возобновляемой энергетики. К 2018 году Гуйчжоу вырабатывала около 1,75 млн киловатт солнечной энергии в год – этого хватало примерно для 1300 домохозяйств (для сравнения: в 2024 году среднее китайское домохозяйство потребляло 1332 кВт-ч в год).

К 2020 году провинция достигла мощности более 10 млн киловатт, чему способствовали государственные субсидии, дешевые кредиты для "зеленых" компаний и низкая стоимость земли. К 2023 году эта цифра выросла до 15 млн киловатт.

Китайское правительство еще в 2020 году пообещало утроить объем производства энергии из возобновляемых источников к 2030 году. На 2024 год на долю Китая приходилось 64% всех проектов по строительству солнечных и ветряных электростанций в мире, или 339 гигаватт-часов возобновляемой энергетической инфраструктуры в стадии строительства. Для сравнения: США, Бразилия, Великобритания и Испания вместе взятые строили только 72 гигаватт-часа мощностей.

Если рост инфраструктуры солнечной энергии продолжится такими же темпами, Пекин может достичь своей цели в области "зеленой" энергетики уже в этом году.

Тем не менее, впереди у Китая еще длинный путь на его марафоне к углеродной нейтральности, которую, по словам председателя Си Цзиньпина, страна планирует достичь к 2060 году. Хотя потребление угля в стране сокращается быстрее намеченных сроков, уголь все еще составляет около 57% в структуре производства электроэнергии.

Это не единственная достопримечательность, отражающая амбициозность и масштабность проектов в Китае. Например, в стране построили самую тяжелую в мире плотину, которая, как утверждают ученые, замедлила вращение Земли.