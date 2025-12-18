В Китае солнечная электростанция "разбудила" пустыню

Солнечная энергетика считается перспективной, хотя существуют определенные опасения относительно экологического воздействия солнечных панелей во время эксплуатации и после окончания срока их работы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Futura Sciences, новое исследование, проведенное в пустыне Талатан на западе Китая, показывает, что размещенные там солнечные панели создали собственный микроклимат, изменив состав почвы и поспособствовав росту растительности

Исследователи из Сианьского технологического университета осмотрели большую солнечную электростанцию мощностью один гигаватт, занимающую значительную площадь в бесплодной пустыне.

Команда проанализировала 57 экологических показателей, включая химический состав почвы, температуру, влажность и биоразнообразие.

Исследование показало, что общее "здоровье" почвы непосредственно под солнечными панелями вдвое лучше, чем ничем не прикрытая почва пустыни. Причина достаточно очевидна: панели обеспечивают постоянную тень, удерживая влагу и снижая температуру почвы.

В условиях пустыни, когда воды и так очень мало, это значительные изменения, способствующие росту растений и развитию микроскопических организмов, влияющих на плодородие почвы.

Исследователи предполагают, что большие солнечные электростанции могут быть не просто источником энергии для человеческой цивилизации, но также инструментом оздоровления пустынных районов. Также исследователи отмечают необходимость дальнейших исследований и изучения этого эффекта на длинных промежутках времени.

Ранее ученые создали батарею будущего.