Самая тяжелая в мире плотина замедлила вращение Земли
По словам геофизика из Центра космических полетов им. Годдарда (NASA) доктора Бенджамина Фонг Чао, указанная плотина увеличила продолжительность суток. Она расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй и была завершена в 2012 году. Длина плотины составляет 2335 метров, а высота – 185 метров.
Плотина удерживает около 40 км³ воды – 39 млрд тонн. Вода находится на высоте 175 метров над уровнем моря, что придает ей значительную массу и энергию. Колоссальный объем воды, сдерживаемый водохранилищем, смещает массу планеты и немного замедляет ее вращение, увеличивая продолжительность суток на 0,06 микросекунды.
Фото: NASA
"Для сравнения, за весь возраст Вселенной это составляет чуть более трех дополнительных суток", – пояснил доктор Чао.
По словам ученого, каждый раз, когда масса воды перераспределяется, это влияет на вращение Земли – явление, известное как полярное дрейфование. Плотина "Три ущелья" является одним из немногих мегарезервуаров, способных внести вклад в этот процесс. Эффект крайне мал, но его можно измерить.
"Три ущелья" считают самой большой в мире. Ее вес составляет около 65,5 млн тонн. Возводили плотину на протяжении почти 18 лет. На строительство объекта длиной 2,3 километра и высотой 185 метров ушло 27,2 млн куб³ бетона и свыше 450 тыс. тонн стали. Для осуществления проекта пришлось затопить территорию в несколько десятков тысяч гектаров (13 городов и почти 1500 поселков и деревень), а также 650 фабрик и более 1000 архитектурных памятников (хотя большинство из них, как заверяют власти и ученые, все-таки удалось вывезти).
Плотина является важной частью энергетической стратегии Китая. Ее мощность составляет 22 500 мегаватт – это как 15 ядерных реакторов. Плотина помогает сократить использование угля и снизить выбросы углекислого газа, являясь важным источником возобновляемой энергии.
Ранее в Китае заявили, что их инженеры завершили создание прототипов топливных баков для будущих сверхтяжелых ракет, что в стране называют важным достижением в ракетостроении.