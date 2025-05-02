Самая тяжелая в мире плотина замедлила вращение Земли

Ученые NASA заявили, что доказали влияние самой тяжелой по массе плотины "Три ущелья" в Китае на скорость вращения Земли с увеличением продолжительности суток на 0,06 микросекунды, сообщает Zakon.kz.

По словам геофизика из Центра космических полетов им. Годдарда (NASA) доктора Бенджамина Фонг Чао, указанная плотина увеличила продолжительность суток. Она расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй и была завершена в 2012 году. Длина плотины составляет 2335 метров, а высота – 185 метров.

Плотина удерживает около 40 км³ воды – 39 млрд тонн. Вода находится на высоте 175 метров над уровнем моря, что придает ей значительную массу и энергию. Колоссальный объем воды, сдерживаемый водохранилищем, смещает массу планеты и немного замедляет ее вращение, увеличивая продолжительность суток на 0,06 микросекунды.

Фото: NASA

"Для сравнения, за весь возраст Вселенной это составляет чуть более трех дополнительных суток", – пояснил доктор Чао.

По словам ученого, каждый раз, когда масса воды перераспределяется, это влияет на вращение Земли – явление, известное как полярное дрейфование. Плотина "Три ущелья" является одним из немногих мегарезервуаров, способных внести вклад в этот процесс. Эффект крайне мал, но его можно измерить.

"Три ущелья" считают самой большой в мире. Ее вес составляет около 65,5 млн тонн. Возводили плотину на протяжении почти 18 лет. На строительство объекта длиной 2,3 километра и высотой 185 метров ушло 27,2 млн куб³ бетона и свыше 450 тыс. тонн стали. Для осуществления проекта пришлось затопить территорию в несколько десятков тысяч гектаров (13 городов и почти 1500 поселков и деревень), а также 650 фабрик и более 1000 архитектурных памятников (хотя большинство из них, как заверяют власти и ученые, все-таки удалось вывезти).

Плотина является важной частью энергетической стратегии Китая. Ее мощность составляет 22 500 мегаватт – это как 15 ядерных реакторов. Плотина помогает сократить использование угля и снизить выбросы углекислого газа, являясь важным источником возобновляемой энергии.

Ранее в Китае заявили, что их инженеры завершили создание прототипов топливных баков для будущих сверхтяжелых ракет, что в стране называют важным достижением в ракетостроении.