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Наука и технологии

Одна сторона Луны оказалась горячее другой – исследование

Космос, Луна, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 04:40 Фото: pexels
Ученые доказали, что разница между видимой и теневой сторонами Луны ощутима. Под поверхностью спутника засекли температурную асимметрию, сообщает Zakon.kz.

Научная работа опубликована в журнале Nature.

С момента первых наблюдений за Луной астрономы заметили, что ее видимая сторона отличается от обратной. На видимой больше темных участков – лунных "морей" – равнин, сложенных застывшими слоями базальтовой лавы. На обратной больше кратеров и кольцевых горных хребтов.

В 2011 году NASA запустило лунную миссию GRAIL – два зонда-близнеца Ebb и Flow. Аппараты с рекордной точностью измеряли изменения расстояния между собой, чтобы составить детальную карту гравитационного поля спутника.

Команда американских инженеров и астрономов под руководством Райана Парка (Ryan Park) из Лаборатории реактивного движения NASA проанализировала данные GRAIL и обнаружила, что Луна деформируется под воздействием земной гравитации сильнее, чем показывали модели.

Ученые объяснили эту аномалию тем, что видимая сторона спутника нагрета сильнее обратной. Это создает разницу в плотности и вязкости пород, делая видимую часть более "податливой" к гравитационному воздействию Земли.

Эта температурная асимметрия объясняет, почему Луна так по-разному реагирует на земное притяжение. Более "теплый" участок – видимая сторона – пластичнее, мягче и легче деформируется, чем более "‎холодный" – обратная сторона. Значит, первый участок чувствительнее к внешним силам.

Температурный дисбаланс может быть связан с историей вулканической активности.

Ранее мы рассказывали о том, как ночью 13 мая небо озарила "Цветочная Луна".

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Аксинья Титова
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