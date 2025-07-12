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Наука и технологии

В Китае раскрыли тайны обратной стороны Луны

космос, астрономия , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 09:41 Фото: pixabay
Мантия спутника Земли могла подвергаться переплавлению. Об этом заявили китайские ученые после анализа доставленных с Луны образцов, сообщает Zakon.kz.

По информации Chinese Academy on Sciences (CAS), к такому выводу пришли, когда изучили реголит, доставленный из района южного полюса с обратной стороны Луны.

Специалисты утверждают, что образцы содержат нехарактерную для обычной мантии материю.

"Это говорит о том, что породы, породившие древнюю мантию Луны, изначально содержали в себе мало этих атомов, или же что они были повторно переплавлены после падения астероида, породившего самый большой кратер на поверхности Луны", – заявили в академии.

CAS отмечает, что предыдущие исследования показали: мантия могла переплавиться в результате колоссального столкновения примерно 4,25 млрд лет назад. В этот момент была высвобождена энергия, превышающая энергию триллиона атомных бомб.

Влияние этого столкновения на геологию Луны и ее термическую эволюцию до недавнего времени оставалось одним из важнейших нерешенных вопросов планетологии. При этом специалисты не исключают, что необычная материя могла содержаться в лунной мантии изначально.

Ранее ученые доказали ощутимую разницу между видимой и теневой сторонами Луны. Под поверхностью спутника засекли температурную асимметрию.

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Андрей Дюсупов
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