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Внешность неандертальской женщины воссоздали ученые

Ученые, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 05:40 Фото: University of Cambridge
Британские исследователи, из найденных в 2018 году в Ираке останков, воссоздали внешность неандертальской женщины, жившей 75 тыс. лет назад, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом разместили на официальном сайте Кембриджского университета. Сначала археологи обнаружили захоронение в пещере в Курдистане.

Курдистан, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 05:40

Вход в пещеру, фото: University of Cambridge

Затем, совместно с учеными из Кембриджа им удалось восстановить скелет и череп женщины, провести КТ-сканирование для максимально точного воссоздания внешности и уже после сделать 3D-модель.

Женщину назвали Шанидар Z. При анализе выяснилось, что она дожила примерно до 45 лет. Этот возраст для неандертальца является внушительным. Ее рост составлял около 150 см.

3D-модель, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 05:40

Фото: University of Cambridge

Считается, что неандертальцы вымерли приблизительно 40 тыс. лет назад, а новые останки обнаруживаются редко.

"Черепа неандертальцев имеют огромные надбровные дуги, у них отсутствует подбородок, выступает середина лица, что приводит к более крупным носам. Но воссозданное лицо предполагает, что при жизни эти различия были не такими резкими", – отметили ученые.

Исследователи добавили, что у большинства современных людей есть ДНК неандертальцев. Дальнейшее изучение поможет понять, как происходило межвидовое скрещивание.

Шанидар Z можно увидеть в документальном фильме BBC "Секреты неандертальцев", который вышел на Netflix 2 мая этого года. Кинолента рассказывает, как команда под руководством Джона Мура из университетов Кембриджа и Ливерпуля возвращается в пещеру для продолжения раскопок.

На днях в Великобритании местная жительница поймала зеркального карпа весом 32,9 кг и установила рекорд.

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