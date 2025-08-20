#АЭС в Казахстане
Советы

58-летний бразилец стал известен в соцсетях благодаря своей внешности

блогер стал известен благодаря внешности, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 21:25 Фото: Instagram/iamedsonbrandao
58-летний блогер Эдсон Брандао из бразильского города Терезина стал известен в соцсетях благодаря своей внешности. Мужчина говорит, что его часто принимают за 30-летнего, хотя он не делал никаких пластических операций, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, блогер считает, что так выглядеть ему помогают строгая диета с низким содержанием сахара, регулярные тренировки, позитивный настрой и терапия красным светом. А также он советует своим подписчикам уход за кожей, который он называет "натуральным ботоксом". Это массаж лица замороженными огурцами и даже половинкой помидора с сахаром.

По словам экспертов по уходу за кожей, охлажденные овощи действительно могут временно уменьшить отечность и воспаление, а помидоры богаты антиоксидантами. Однако они подчеркивают, что эффект от таких процедур минимален, а некоторые методы могут даже раздражать кожу.

Помимо "овощных лайфхаков", Эдсон ежедневно практикует терапию красным светом – процедуру с использованием LED-излучения, которая, как утверждают сторонники, стимулирует выработку коллагена, уменьшает воспаление и ускоряет восстановление тканей. Хотя исследования подтверждают определенные преимущества, доказательств для громких заявлений о "замедлении старения" пока недостаточно. Сам бразилец утверждает, что серьезно занялся своим здоровьем только после 40 лет.

Ранее сообщалось, что пранк обернулся арестом для 26-летнего блогера из Астаны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
