Астрономы показали фото туманностей, которые раньше никто не мог запечатлеть

Российские астрономы сняли и показали туманности, которые ранее никто не мог сфотографировать, сообщает Zakon.kz.

Уникальные снимки опубликовали на сайте Калининградского астрологического союза.

Речь идет о туманностях SH2-157 и SH2-162 (NGC 7635), получивших названия Клешня Лобстера и Пузырь.

"Они расположены в созвездии Кассиопеи, в десяти тысячах световых лет от Земли. Эти туманности невозможно разглядеть с помощью телескопа и запечатлеть даже в идеальных условиях", – говорится в сообщении.

Сделать уникальные кадры удалось астрофотографу Андрею Сидорову. Он по отдельности снял каждую туманность с выдержкой в пять минут. Продолжительность всей съемки составила десять часов.

Фото: астрономический союз Калининграда

Фото: астрономический союз Калининграда

Ранее ученые предрекли массовое падение спутников Starlink на Землю. Это, по их мнению, может случиться из-за магнитных бурь, которые в последнее время обладают большой силой из-за высокой активности Солнца.