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Наука и технологии

Астрономы показали фото туманностей, которые раньше никто не мог запечатлеть

астрономия, обсерватория, космос, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 14:03 Фото: pixabay
Российские астрономы сняли и показали туманности, которые ранее никто не мог сфотографировать, сообщает Zakon.kz.

Уникальные снимки опубликовали на сайте Калининградского астрологического союза.

Речь идет о туманностях SH2-157 и SH2-162 (NGC 7635), получивших названия Клешня Лобстера и Пузырь.

"Они расположены в созвездии Кассиопеи, в десяти тысячах световых лет от Земли. Эти туманности невозможно разглядеть с помощью телескопа и запечатлеть даже в идеальных условиях", – говорится в сообщении.

Сделать уникальные кадры удалось астрофотографу Андрею Сидорову. Он по отдельности снял каждую туманность с выдержкой в пять минут. Продолжительность всей съемки составила десять часов.

Фото: астрономический союз Калининграда

Фото: астрономический союз Калининграда

Ранее ученые предрекли массовое падение спутников Starlink на Землю. Это, по их мнению, может случиться из-за магнитных бурь, которые в последнее время обладают большой силой из-за высокой активности Солнца.

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Андрей Дюсупов
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