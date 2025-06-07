Астрономы показали фото туманностей, которые раньше никто не мог запечатлеть
Фото: pixabay
Российские астрономы сняли и показали туманности, которые ранее никто не мог сфотографировать, сообщает Zakon.kz.
Уникальные снимки опубликовали на сайте Калининградского астрологического союза.
Речь идет о туманностях SH2-157 и SH2-162 (NGC 7635), получивших названия Клешня Лобстера и Пузырь.
"Они расположены в созвездии Кассиопеи, в десяти тысячах световых лет от Земли. Эти туманности невозможно разглядеть с помощью телескопа и запечатлеть даже в идеальных условиях", – говорится в сообщении.
Сделать уникальные кадры удалось астрофотографу Андрею Сидорову. Он по отдельности снял каждую туманность с выдержкой в пять минут. Продолжительность всей съемки составила десять часов.
Фото: астрономический союз Калининграда
Фото: астрономический союз Калининграда
Ранее ученые предрекли массовое падение спутников Starlink на Землю. Это, по их мнению, может случиться из-за магнитных бурь, которые в последнее время обладают большой силой из-за высокой активности Солнца.
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