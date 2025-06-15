В Восточном Казахстане не хватает пляжных спасателей

Курортный сезон в Восточно-Казахстанской области начинается с нехватки пляжных спасателей, сообщает Zakon.kz.

Акваторию Бухтармы к началу туристического сезона на катерах обследуют специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям, потому что больше некому. В частных домах отдыха спасателей нет, передает "24kz".

К наплыву отдыхающих пока на 100 % готов лишь муниципальный пляж, где дежурит группа спасателей. При этом сотрудники регионального ДЧС готовы бесплатно обучать спасателей, но владельцы большинства частных баз отдыха спасателей не нанимают. Переубедить представителей турбизнеса пытаются местные власти, но предприниматели предпочитают экономить на безопасности клиентов.

По предварительным данным, в пляжный сезон, Восточно-Казахстанская область планирует принять как минимум 390 тыс. туристов.

Строительство современных капсульных домов будет развиваться в Туркестанской области.